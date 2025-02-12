Sophgo
Sophgo и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 811 3
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Доронькин Максим 2 1
|FT - Financial Times 1225 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
|Ведомости 1016 1
|Tom’s Hardware 400 1
|Bloomberg 1295 1
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