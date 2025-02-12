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Sophgo



12.02.2025 ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения 1
08.11.2024 Крупнейший в мире производитель чипов прекратил отгрузку «подозрительным» китайским клиентам, чтобы нечаянно не нарушить санкции США 1
28.10.2024 Крупнейший в мире производитель перестал отгружать чипы китайским клиентам, заподозрив их в порочной связи с Huawei 1
04.04.2024 И чтобы никакой Windows! Китайские школы массово переходят на суверенные процессоры и национальный Linux 1
25.03.2024 Настоящее импортозамещение. В Китае введен жесткий запрет на процессоры Intel и AMD 1
07.02.2024 Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V 1
02.02.2024 В Россию рекой польются китайские «убийцы» чипов Nvidia. Параллельный импорт уже не нужен - появился дистрибьютор 1
25.01.2024 Китайцы предлагают россиянам свои нейропроцессоры для создания совместной техники 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Sophgo и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12212 5
AMD - Advanced Micro Devices 4242 5
Loongson Technology 50 3
Nvidia Corp 3503 3
Huawei 3945 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 2
Yandex - Яндекс 7398 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 2
Microsoft Corporation 24656 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 904 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
Норси-Транс - НТ 108 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
Ростелеком 9732 1
Selectel - Селектел 389 1
Google LLC 11816 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
GitHub 826 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 17 1
Unsplash 811 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7899 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 480 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2712 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1478 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3038 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3021 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3486 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 984 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 1
DDR - Double data rate 2737 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1758 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 784 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14423 1
Application store - магазин приложений 1201 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 529 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4040 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 1
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 84 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 757 1
Intel x86 - архитектура процессора 1862 3
Linux OS 9998 3
FreePik 1017 2
Microsoft Windows 15708 2
UnionTech UOS - Unity Operating System 29 2
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 51 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 144 2
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 2
IVA TPU - тензорный процессор 8 1
Pixabay 137 1
Google TPU - Google Tensor Processing Unit - Google TPU Coral Dev Board Edg - Тензорный процессор 6 1
Google Android 14041 1
SBC SiPeed LicheeRV 2 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Microsoft Office 3740 1
Linux - Debian GNU 473 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 495 1
Moore Threads MTT 1 1
Марков Дмитрий 55 1
Овчинников Сергей 48 1
Изумрудов Олег 38 1
Доронькин Максим 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 7
Россия - РФ - Российская федерация 145017 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 5
Китай - Тайвань 3994 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Китай - Шанхай 787 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Канада 4890 1
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 41 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 1
FT - Financial Times 1225 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
Ведомости 1016 1
Tom’s Hardware 400 1
Bloomberg 1295 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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