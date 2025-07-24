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Itpod усилил портфель серверов для задач искусственного интеллекта

Российский вендор ИТ-решений корпоративного уровня Itpod (входит в корпорацию ITG) расширил предложение серверов для задач искусственного интеллекта и машинного обучения до полноценной продуктовой линейки. Компания предлагает два основных направления серверного оборудования для различных сценариев внедрения технологий искусственного интеллекта от пилотных инициатив до промышленного развертывания ИИ-приложений.

Для масштабных проектов с высокими требованиями к производительности Itpod рекомендует модели Itpod-SY4108G-D12R-G4 на базе процессоров Intel Xeon Scalable Gen5 и Itpod-SYR4108G-D12R-G5 с процессорами AMD Epyc 9005 Turin. Обе платформы построены согласно принципам Nvidia MGX и поддерживают установку до восьми графических ускорителей.

Для компаний, которые планируют запуск пилотных проектов или создание стендов разработки и тестирования, предназначен сервер Itpod-ASR201-S08R в формате 2U. Эта модель обеспечивает экономичное решение для экспериментов с технологиями машинного обучения без избыточных инвестиций в инфраструктуру.

Серверы Itpod поддерживают графические ускорители от различных производителей. Компания интегрирует решения SOPHGO, которые показывают высокую производительность в задачах видеоаналитики и работы с большими языковыми моделями. Линейка включает также универсальные графические карты Nvidia от T4 до H200 NVL.

Особое внимание уделено поддержке передовых технологий объединения вычислительных ресурсов. Серверы совместимы с технологией Nvidia H200 NVLink Bridge, которая позволяет объединять четыре ускорителя и получить общий объём GPU памяти в 564 ГБ. Платформы также поддерживают ускорители Cambricon с технологией MLU-Link Multi-core Interconnect для создания альтернативных высокопроизводительных кластеров машинного обучения.

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Цифровизация

«Новая линейка серверов адаптирована под конкретные сценарии использования искусственного интеллекта. Мы видим растущий спрос на решения, которые позволяют запускать собственные языковые модели в корпоративных центрах обработки данных. Серверы Itpod обеспечивают необходимую вычислительную мощность для обучения и инференса нейронных сетей», — сказал Илья Борняков, генеральный Itpod, корпорация ITG.

Серверы производятся под контролем Itpod с использованием комплектующих от ведущих мировых производителей. Компания обеспечивает полный цикл поддержки через собственный сервисный центр.

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