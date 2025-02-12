Разделы

Цифровизация Техника Искусственный интеллект
|

ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPod, входит в корпорацию ITG, анонсировал новый сервер ITPod-ASR201-S08R (AI) на базе процессоров AMD EPYC 7003 серии (Milan) с поддержкой PCIe 4.0. Сервер эффективен в задачах, связанных с работой нейронных сетей, высокопроизводительных вычислений (HPC) и компьютерным зрением. Он поддерживает установку двух GPU, TPU или DPU ускорителей от Nvidia, Moore Threads, Sophgo и других производителей, что позволяет адаптировать их под конкретные задачи. Об этом CNews сообщили представители ITPod.

Сервер ITPod-ASR201-S08R (AI) протестирован на совместимость с ускорителями Nvidia H100, L40S, T4, Sophgo SC7 HP75 и Moore Threads MTT S4000. Исследования показали, что при работе с большой нейронной сетью LLaMA 3.1 70B два ускорителя Nvidia L40S на архитектуре Ada Lovelace обеспечивают двукратное увеличение производительности по сравнению с использованием одного GPU Nvidia А800 (80GB). А при работе с диалоговой моделью Qwen-14B-Chat они показали скорость 10 токенов в секунду, что близко к результатам топовых решений.

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры
Цифровизация

Сервер ITPod-ASR201-S08R (AI) также полностью совместим с TPU Sophgo SC7 HP75. В тестировании с моделью YOLOv5s на 30-секундном видео один такой TPU завершил инференс всего за 6,2 секунды.

«Мы разработали экономически эффективные серверы для решения задач умеренного масштаба в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения и высокопроизводительных вычислений, ориентируясь на запросы российского рынка. Сегодня нейросетевые технологии занимают важное место в работе компаний различных отраслей. Например, они подходят для анализа большого количества видеопотоков, что востребовано в разработке ПО для управления автономными аппаратами, таких как решения компании WHEELIES. Также они могут быть использованы для создания продуктов в области автоматизации рабочих процессов, подобные ИИ-агентам от Ainergy. Контролируя весь процесс производства и сборки оборудования, мы гарантируем его надежную и эффективную работу», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

HDD крупнейших производителей не выдерживают реальных условий эксплуатации и ломаются. Исследование показало, какие хуже всех

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще