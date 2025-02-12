ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPod, входит в корпорацию ITG, анонсировал новый сервер ITPod-ASR201-S08R (AI) на базе процессоров AMD EPYC 7003 серии (Milan) с поддержкой PCIe 4.0. Сервер эффективен в задачах, связанных с работой нейронных сетей, высокопроизводительных вычислений (HPC) и компьютерным зрением. Он поддерживает установку двух GPU, TPU или DPU ускорителей от Nvidia, Moore Threads, Sophgo и других производителей, что позволяет адаптировать их под конкретные задачи. Об этом CNews сообщили представители ITPod.

Сервер ITPod-ASR201-S08R (AI) протестирован на совместимость с ускорителями Nvidia H100, L40S, T4, Sophgo SC7 HP75 и Moore Threads MTT S4000. Исследования показали, что при работе с большой нейронной сетью LLaMA 3.1 70B два ускорителя Nvidia L40S на архитектуре Ada Lovelace обеспечивают двукратное увеличение производительности по сравнению с использованием одного GPU Nvidia А800 (80GB). А при работе с диалоговой моделью Qwen-14B-Chat они показали скорость 10 токенов в секунду, что близко к результатам топовых решений.

Сервер ITPod-ASR201-S08R (AI) также полностью совместим с TPU Sophgo SC7 HP75. В тестировании с моделью YOLOv5s на 30-секундном видео один такой TPU завершил инференс всего за 6,2 секунды.

«Мы разработали экономически эффективные серверы для решения задач умеренного масштаба в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения и высокопроизводительных вычислений, ориентируясь на запросы российского рынка. Сегодня нейросетевые технологии занимают важное место в работе компаний различных отраслей. Например, они подходят для анализа большого количества видеопотоков, что востребовано в разработке ПО для управления автономными аппаратами, таких как решения компании WHEELIES. Также они могут быть использованы для создания продуктов в области автоматизации рабочих процессов, подобные ИИ-агентам от Ainergy. Контролируя весь процесс производства и сборки оборудования, мы гарантируем его надежную и эффективную работу», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG.