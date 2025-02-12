Moore Threads MTT
|12.02.2025
|ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения 1
Moore Threads MTT и организации, системы, технологии, персоны:
|Sophgo 8 1
|Moore Threads 6 1
|Nvidia Corp 3503 1
|ITG - ITPOD - ИТПОД 17 1
|ITG - ITPOD Server 3 1
|Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 32 1
|ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 10 1
|AMD EPYC - Серия микропроцессоров 144 1
|Борняков Илья 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.