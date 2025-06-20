Itglobal.com открыл доступ к ускорителям Nvidia A100 в Казахстане

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) расширил линейку доступных видеокарт в Казахстане и предоставил доступ к графическим ускорителям Nvidia A100. Новый тип видеокарт доступен на базе дата-центра Sairam уровня TIER III.

В ходе модернизации GPU-инфраструктуры в Казахстане Itglobal.com обновил графические ускорители, заменив Nvidia A800 на более универсальное решение — Nvidia A100. Новый ускоритель доступен как в составе облачного сервиса GPU Cloud, так и в конфигурациях выделенных физических серверов, что обеспечивает максимальную гибкость при выборе архитектуры под конкретные задачи. Nvidia A100 обладает высокой вычислительной мощностью, энергоэффективностью и способностью обрабатывать масштабные нагрузки, что делает его оптимальным решением для ресурсоёмких задач — от моделирования и аналитики до обучения и инференса нейросетей в высокопроизводительных средах. Кроме того, благодаря поддержке технологии NVLink возможно объединение нескольких ускорителей в единый высокопроизводительный кластер с общей графической памятью до 320 ГБ, что обеспечивает масштабируемость и гибкость при построении вычислительных решений под задачи различной сложности.

«Наша ключевая задача — обеспечить бизнесу максимальную гибкость и адаптивность при выборе ИТ-решений на всех площадках присутствия Itglobal.com, и именно поэтому мы последовательно расширяем линейку доступного оборудования. Казахстан является для нас стратегически важным регионом, где технологические обновления внедряются в приоритетном порядке и в ускоренном режиме. Появление Nvidia A100 существенно расширяет возможности платформы GPU Cloud, предоставляя клиентам доступ к enterprise-уровню производительности без необходимости размещать данные за пределами страны», – отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

До обновления вместе с услугой GPU Cloud в Казахстане предлагались видеокарты Nvidia A16 и A800, а конфигурации выделенных серверов — с ускорителями Nvidia L40S. H100, H200 и SOPHGO SC7 HP75 предоставлялись по индивидуальному запросу с учётом требований заказчика.