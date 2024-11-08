Крупнейший в мире производитель чипов прекратил отгрузку «подозрительным» китайским клиентам, чтобы нечаянно не нарушить санкции США

TSMC будет тщательнее проверять заказчиков

Тайваньский контрактный производитель полупроводников TSMC уведомил ряд своих клиентов из КНР о приостановке выполнения размещенных ими заказов, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники. Компания усиливает меры по соблюдению правил экспортного контроля, введенных правительством США.

Издание не уточняет, какие конкретно компании попали в прицел TSMC. Известно лишь то, что они занимаются разработкой оборудования и ПО для решения задач в сферах высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Внимание чипмейкера приковано к заказчикам, размещающим заказы на производство интегральных микросхем по нормам 7 нм и более современным. В то же время приостановка не затронет компании, выпускающие чипы для мобильных устройств, в том числе модули связи.

Другой источник издания утверждает, что отдельным клиентам из континентального Китая TSMC предложит сперва получить официальное одобрение Бюро промышленности и безопасности Министерства Торговли США, прежде чем взяться за выполнение заказа. К подобной модели сотрудничества TSMC перейдет с партнерами, которые пожелают выпускать на мощностях тайваньского чипмейкера процессоры, обеспечивающие производительность вычислений, близкую к предельно разрешенной властями США. Соответствующие лимиты для компаний из КНР были установлены осенью 2022 г.

https://photogenica.ru/zoom/PHX338206688/ TSMC приостановить производство чипов для отдельных клиентов из КНР

«Этот шаг направлен на ужесточение контроля за возможными попытками обойти экспортный контроль США, — приводит слова источника издание. – В настоящее время ответственность за контроль в основном лежит на самой TSMC, но в дальнейшем китайские клиенты также должны будут нести большую ответственность».

В TSMC информацию о приостановке работы с некоторыми компании из КНР не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что слухи не комментируют, и в очередной раз подчеркнули свою приверженность соблюдению всевозможных законов и правил, в том числе касающихся мер экспортного контроля.

Ранее китайские СМИ сообщили о том, что во второй декаде ноября 2024 г. TSMC прекратит поставки полупроводниковой продукции, выполненной по нормам 7 нм и более современным и предназначенной для систем искусственного интеллекта, в адрес компаний из КНР.

Попытки обойти американские санкции

В прошлом TSMC приходилось сталкиваться с попытками размещения заказов на ее мощностях подсанкционными компаниями – в обход правил экспортного регулирования США.

В частности, газета Financial Times писала, что разместить заказы через компанию-посредника пыталась Huawei, с 2019 г. пребывающая в «черном списке» Минторга США как «представляющая угрозу национальной безопасности». Китайский производитель телекоммуникационного оборудования таким образом якобы хотел наладить выпуск передовых GPU Ascend 910B собственной разработки.

Как писал CNews, заподозрив неладное, TSMC предупредила Минторг о предполагаемой попытке Huawei обойти экспортные ограничения США и отказалась от предоставления услуг контрактного производства сомнительному заказчику.

Примечательно, что один из образцов Ascend 910B, изученный специалистами TechInsights, согласно информации Reuters, по некоторым признакам мог быть выпущен на одном из предприятий TSMC. Это может означать, что Huawei предпринимала попытки перехитрить TSMC неоднократно и могла в них преуспеть.

Впоследствии стало известно, что TSMC прекратила поставки в адрес другого разработчика ИИ-чипов из КНР – компании Sophgo.

Бизнес TSMC не пострадает

По оценке источника Nikkei Asia, отказ от выполнение «подозрительных» заказов окажет минимальное влияние на размер выручки TSMC.

Континентальный Китай – важное направление бизнеса TSMC. По итогам 2023 г. на него приходилось около 12% выручки от совокупной, что составляет примерно $8,17 млрд. Однако основным рынком сбыта для тайваньской компании остается США – 65% ($43,7 млрд) от суммарной выручки в этот период ей принесли клиенты из этой североамериканской страны. Согласно отчету TSMC за III квартал, вклад клиентов из США в доход компании увеличился на 6 процентных пунктов – до 71%. В то же время на Китай теперь приходится всего лишь 11%.