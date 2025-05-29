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Логинов Денис


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 В Архангельске запустили ИИ для мониторинга благоустройства 1
30.09.2024 «Билайн» стал партнером ИИ-проекта на Сахалине 1
09.07.2024 «Т1 Интеграция» и Softlogic объединят усилия в развитии ИТ-платформ для промышленных предприятий 1
02.02.2024 В Россию рекой польются китайские «убийцы» чипов Nvidia. Параллельный импорт уже не нужен - появился дистрибьютор 1
26.12.2014 «Банк Премьер Кредит» стал партнером сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Логинов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 26 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8892 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 257 1
Sophgo 11 1
Google LLC 11953 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
Ростелеком 9926 1
Selectel - Селектел 406 1
Intel Corporation 12311 1
Yandex - Яндекс 7729 1
Nvidia Corp 3572 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13231 1
AMD - Advanced Micro Devices 4312 1
Unsplash 1017 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14943 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3358 3
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RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8082 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4153 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30556 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11396 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12988 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16209 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8870 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1669 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21199 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17380 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 844 1
Игнатова Людмила 31 1
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Бренч Полина 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17475 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17853 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 833 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1255 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1170 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7730 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 919 1
Грузия 1255 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Абхазия - Республика 173 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Греция - Греческая Республика 985 1
Монголия 355 1
Таджикистан - Республика 883 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 1
Узбекистан - Республика 1785 1
Украина 7668 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Турция - Турецкая республика 2419 1
Израиль 2753 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Беларусь - Белоруссия 5840 1
Казахстан - Республика 5646 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 566 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3092 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7368 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9085 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49238 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6870 1
Ведомости 1073 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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