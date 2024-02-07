Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V

Sophgo создала процессор SG2000 и его модификацию SG2002, внутри которых одновременно уживаются ядра с архитектурами RISC-V и ARM. CPU рассчитан на работу с Android и Linux, но предназначен в первую очередь для устройств интернета вещей. Также в его составе есть ядра, с логикой, копирующей возможности микроконтроллера Intel 8051 44-летней давности. В начале 2024 г. Sophgo обзавелась официальным дистрибьютором в России и привезет в страну аналоги чипов Nvidia.

Сборная солянка

Китайская компания Sophgo, разработчик микроконтроллеров в полноценных процессоров, выпустила два новых центральных процессора – SG2000 и SG2002, пишет портал CNX-Software. Эти решения имеют очень необычную компоновку – пока знакомые и привычные многим процессоры имеют ядра лишь одной архитектуры, SG2000 и SG2002 несут в себе одновременно и RISC-V-, и ARM-ядра.

Дополнительно в них присутствуют ядра на базе логики, которая копирует функциональность оригинального микроконтроллера 8051, выпущенного компанией Intel в 1980 г. и предназначенного для встраиваемых систем. У новинок Sophgo аналогичное предназначение, но в большей степени они нацелены на использование в широком спектре современных устройств интернета вещей (IP-камеры, системы распознавания лиц, устройства умного дома и пр.).

Оба процессора уже находятся в производстве, хотя сама Sophgo это не афиширует. Редакция CNews нашла на AliExpress несколько плат бренда SiPeed на базе этих чипов по цене до 2000 руб. с учетом платной доставки по России.

Разница между чипами небольшая и сводится к двум параметрам. Первый – это производительность встроенного нейропроцессора для операций искусственного интеллекта, составляющая 0,5 TOPS (триллионов операций в секунду, teraOps per second) у SG2000 и 1 TOPS у SG2002. Второй параметр – объем интегрированной (SiP) памяти DRAM, равный 512 МБ у SG2000 и 256 МБ у SG2002.

Внутреннее наполнение

Обе новинки Sophgo располагают одним 64-разрядное ядром ​​C906 с архитектурой RISC-V и частотой 1 ГГц, способным работать под управлением Linux, и еще одним таким же ядром на 0,7 ГГц для FreeRTOS и 1-гигагерцевым ядром ARM для Linux или Android. Есть и четвертое ядро, копирующее функции 8-битного контроллера Intel 8051 и работающее на частоте от 25 до 300 МГц.

Платы на базе SG2000 и SG2002 уже вовсю продаются

Подсистема памяти в процессорах – это модуль DDR3, а встроенного видеоядра в них нет. Имеется поддержка флеш-памяти eMMC, притом не самого старого стандарта – 5.0. Такую память нередко можно встретить в современных смартфонах и планшетах начального уровня.

Процессоры умеют работать с камерами до 5 МП, располагают 16-битным аудиокодеком и поддержкой множества интерфейсов, включая 100-мегабитный Ethernet и USB 2.0. В них есть даже модуль доверенной загрузки.

SG2000 и SG2002 сами по себе очень крошечные – их размеры составляют всего лишь 10х10х1,3 мм, что и позволяет уместить их в корпусе небольших устройств. Они способны работать при температуре окружающей среды от 0 до 70 градусов Цельсия.

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На момент выхода материала на принадлежащем Microsoft портале GitHub в открытом доступе присутствовал репозиторий инструментария разработки ПО (SDK) на базе Linux 5.10. Это не самая свежая версия ядра – она вышла в мае 2019 г., тогда как на момент выхода материала уже была доступна версия 6.7, датированная январем 2024 г.

SDK предназначен для упомянутых плат SiPeed LicheeRV, которые можно выписать из Китая.

Базовый уровень

Эксперты портала CNX Software относят процессоры SG2000 и SG2002 к начальному уровню. Действительно, у Sophgo есть гораздо более производительные решения, например, вышедший в октябре 2023 г. чип Sophgo SG2380 с 16 ядрами RISC-V, частота которых достигает 2,5 ГГц. Производительность нейромодуля внутри этого CPU – 25 TOPS.

Софт для разработки ПО под новые процессоры

Чип поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и скоростную флеш-память UFS 3.2, умеет обрабатывать 4К-видео благодаря интегрированной графике Imagination AXT-16-512с поддержкой Vulkan 1.3, OpenGL 3.0 и OpenGL ES 3.x/2.0/1.1. Но, в отличие от SG2000 и SG2002, в устройствах интернета вещей ему места нет – он предназначен для настольных ПК. В рознице он окажется во второй половине 2024 г.

Sophgo весьма заинтересована в распространении ее процессоров за пределами Китая, и один из целевых для нее рынков – это Россия. Как сообщал CNews, еще в самом начале 2024 г. она активно искала партнеров на российском рынке.

Один партнер нашелся – в первых числах февраля 2024 г. Sophgo обрела российского дистрибьютора в лице компании Softlogic. Российская сторона собирается отгружать чипы китайского вендора отечественным ИТ- и техногигантам.