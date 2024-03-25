Настоящее импортозамещение. В Китае введен жесткий запрет на процессоры Intel и AMD

Власти КНР запретили использование процессоров Intel и AMD в госструктурах. Это продолжение стратегии импортозамещения в госорганах страны, начавшейся во времена пандемии коронавируса. От Windows уже избавились – настал черед американского «железа». Обычных пользователей запрет пока не касается.



Intel и AMD указали на дверь

Власти Китая в лице Министерства промышленности выпустило «рекомендацию» для всех госструктур страны по скорейшему отказу от любой техники с процессорами Intel и AMD. В качестве альтернативы предлагаются решения на процессорах китайской разработки и китайского же производства, включая чипы Huawei и Phytium. На деле вендоров CPU в Китае ощутимо больше, и у компаний есть широкий выбор не только производителей, но и архитектур. Минпром на нынешнем этапе одобрил 18 процессоров в качестве альтернативы Core, Ryzen и прочим изделиям американских вендоров, но с течением времени их может стать больше.

На выполнение «рекомендации» властей у госструктур Китая есть менее трех лет. Они должны выбрать альтернативу Intel и AMD и перейти на нее не позднее 2027 г., пишет Financial Times. Также рекомендация затрагивает и софтверную составляющую – Минпром КНР предлагает не ограничиваться одними лишь процессорами и попутно отказаться еще и от ОС Windows и сопутствующего иностранного ПО.

Возможные последствия

Новый виток импортозамещения в Китае – это очередное следствие торговой войны, в которую власти США втянули КНР в 2018 г. Intel и AMD могут лишиться существенной доли выручки после 2027 г., так как в Китае их продажи измеряются миллиардами долларов. Разумеется, одним лишь госсектором они не ограничиваются, но он тоже вносит существенный вклад в рост их доходов.

Например, Intel очень сильно зависит от Китая – продажи в этой стране сгенерировали 27% ее выручки за весь 2023 г., суммарный объем которой достиг $54 млрд. У AMD ситуация лишь немного лучше – по итогам 2023 г. ее выручка достигла $23 млрд, из которых 15% принес Китай.

Но и КНР тоже ощутит последствия отказа от процессоров AMD и Intel, притом раньше, чем сами эти компании. Эксперты китайской ИБ-компании Zheshang Securities подсчитали, что при текущих ценах Китаю придется потратить свыше $90 млрд на замену парка техники в госсекторе в период до 2027 г. Притом этих денег не хватит, чтобы поменять вообще все ПК и серверы – она пойдет лишь на замену ИТ-инфраструктуры лишь в правительстве страны, в партийных органах и восьми базовых отраслях промышленности, пишет Financial Times.

Есть из чего выбрать

В последние годы Китай очень активно развивает собственную ИТ-инфраструктуру и в особенности все, что связано с разработкой и производством процессоров. В стране уже есть собственное 14-, 7- и даже 5-нанометровое производство – этими нормами овладел китайский контрактный производитель микросхем SMIC.

Также в стране очень много разработчиков микросхем – и гигантов с мировым именем, к которым относится Huawei, так и небольших малоизвестных компаний. Huawei, находясь под санкциями Запада, создала инструментарий для быстрой разработки современных CPU без использования иностранных технологий. Она отдает предпочтение архитектуре ARM.

Есть в Китае и компания Zhaoxin, за которой стоят власти Шанхая и компания Via, некогда серьезный конкурент Intel и AMD. Она выпускает процессоры на архитектуре х86, такой же, как в чипах Core, Ryzen, Epyc, Xeon и других творениях Intel и AMD.

Также в Китае есть компания LoongSon, в ассортименте которой целая линейка одноименных процессоров, построенных на уникальной архитектуре LoongArch. Она разработана в КНР с нуля, и власти страны делают на нее серьезную ставку – в конце 2022 г. продукция LoongSon была признана стратегически важной и запрещена к экспорту. Однако в конце 2023 г. техника на этих чипах абсолютно легально добралась до российского рынка.

В дополнение к перечисленному в Китае есть компания Sophgo, еще один производитель процессоров. У нее тоже есть бизнес-связи с российскими ИТ-дистрибьюторами. Наконец, КНР ведет разработку архитектуры RISC-X, во многом основанной на открытой и стремительно набирающей популярность RISC-V.

Запрет на софт

Госсектор Китая должен отказаться не только от американских процессоров, но и от американской ОС Windows. Как сообщал CNews, программное импортозамещение в КНР стартовало еще во времена пандемии коронавируса.

Как и в случае с чипами, чиновникам Китая предоставлен очень широкий выбор операционных систем местной разработки. За последние 20 лет в Китае было создано более 10 ОС, и все они представляют собой дистрибутивы Linux. В их числе – UOS, Kylin Linux, Deepin Linux. Последний, к слову, оказался вполне пригоден для установки на устройства потребительского сегмента – компания Huawei проводила эксперимент по отказу от Windows в пользу Deepin Linux на своих ноутбуках.