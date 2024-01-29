Китай создал первую суверенную игровую материнскую плату. В ней есть китайский процессор и нет иностранных технологий

В Китае разработана материнская плата, в которой не используются иностранные технологии. Она позволяет подключать одну дискретную видеокарту для игр и две планки оперативной памяти SODIMM, а вместо пустого сокета на ней распаян китайский восьмиядерный процессор с архитектурой ARM. Стоит такой комплект весьма недешево.

Игровая системная плата по-китайски

Компания GitStar анонсировала материнскую плату GM7-2602-02, которую эксперты портала Tom’s Hardware окрестили игровой, то есть ориентированной на компьютерных геймеров. Обоснований этому они не привели, но подчеркнули, что это полностью китайская материнская плата – она разработана и производится в КНР, продается там же, и в ней нет иностранных технологий или решений.

GM7-2602-02 – это плата в формате mini-ITX размерами 170х170 мм, предназначенная для сборки компактных настольных ПК и имеющая не совсем классическое расположение слота под дискретную видеокарту. Возможно, наличие возможности подключения внешней графики и делает ее игровой, но запустить Windows, главную современную ОС для компьютерных игр, будет непросто.

Фото: GitStar Разработчики не стали придумывать свой форм-фактор и выбрали классический mini-ITX

В GM7-2602-02 нет места под привычные геймерам процессоры Intel или AMD – она поставляется с восьмиядерным чипом Phytium Feiteng D2000 на базе ARM-архитектуры, который в списке поддерживаемых в Windows 10 или Windows 11 не числится. Стоит такой комплект 4880 юаней или 60,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 января 2024 г., и в цену входят только CPU и сама плата – накопители, оперативную память и видеокарту придется покупать отдельно.

Много нужных интерфейсов

За счет своего форм-фактора GM7-2602-02 не умеет работать с полноразмерными планками оперативной памяти – вместо них реализована поддержка «ноутбучных» модулей SODIMM стандартов DDR4 и LPDDR4. Суммарный объем планок может достигать 32 ГБ, чего более чем достаточно всем современным видеоиграм и большинству программ и редакторам.

Плата имеет массу возможностей подключения. Для видеокарт у нее есть слот PCI-E 3.0 x16, для карт расширения – PCI-E 3.0 x1 в формате miniPCI-E, а для SSD – слот M.2 с поддержкой PCI-E 3.0 x1. Отдельно есть два разъема SATA под 2,5-дюймовые SSD или жесткие диски, выходы HDMI и VGA для подключения монитора два Ethernet и пара USB 3.0. Также имеется отдельный вход для 12-вольтового коннектора питания.

Фото: GitStar Подключить можно все необходимое, и не только

Дополнительно плата оснащена разъемами LVDS (1 шт.), CAN (3 шт.), последовательными портами TTL (3 шт.), RS232 и RS485 (по 2 шт.).

Подробнее о процессоре

Чип Feiteng D2000, распаянный на материнской плате – это продукт китайской компании Phytium, которая специализируется на выпуске процессоров для высокопроизводительных вычислений. Этот CPU она выпустила в начале 2021 г.

Процессор имеет восемь фирменных ядер FTC663 и работает на частоте от 2,3 до 2,6 ГГц, потребляя всего 25 Вт энергии . Ядра разделены поровну между двумя кластерами. Процессор получил 2 МБ кэша второго уровня и 4 МБ третьего уровня. Есть поддержка алгоритмов шифрования SM2, SM3, SM4 и SM9, а также собственная платформа безопасности PSPA 1.0.

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох безопасность

В распоряжении D2000 есть 128-битный интерфейс памяти DDR4-3200 / LPDDR4, 34 линии PCIe 3.0, два порта GbE, 32 линии GPIO и интерфейсы CAN, UART, I2C и SPI вместе с LPC. Сам процессор имеет корпус FCBGA размерами 32х35 мм и 1144 контакта.

Фото: GitStar Новинка GitStar уже поступила в продажу

По информации портала Tom’s Hardware, производится процессор по 14-нанометровой технологии. Раньше выпуском чипов Phytium ведала тайваньская компания TSMC, но в условиях санкций США партнером Phytium теперь вполне может быть китайская SMIC, в распоряжении которой есть полностью импортонезависимая технологий выпуска 14-нанометровых микросхем.

Китайской плате – китайская ОС

В GM7-2602-02 заявлено наличие некоего защищенного встроенного ПО, разработанного в Китае, пишет портал GizmoChina. Вероятно, речь идет о специальном ПО для BIOS, но разработчики здесь ясность не вносят.

Сама плата совместима с некоторыми китайскими операционными системами, включая Galaxy Kylin, Tongxin UOS, а для тех, кто не желает изучать китайские Linux-дистрибутивы, есть поддержка Linux. Разработчики игр все чаще выпускают отдельные версии своих проектов под Linux, к тому же в начале 2024 г. россияне выпустили софт PortProton для упрощенного запуска видеоигр для Windows в Linux-системах.