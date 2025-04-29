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SAP Hosting



29.04.2025 Евгений Свидерский -

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

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14.03.2013 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group 1
24.11.2011 iqClinic внедрила «облачную» ERP-систему SAP 1
26.01.2009 24 февраля откроется конференция VMworld Europe 2009 1
13.12.2007 VMware и SAP договорились о технологическом партнерстве 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

SAP Hosting и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5323 3
Broadcom - VMware 2402 2
HP Inc. 5713 2
Dell EMC 5047 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
IBM - International Business Machines Corp 9466 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1691 1
Inventive Retail Group 76 1
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
Samsung Electronics 10352 1
Intel Corporation 12284 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2186 1
Nike 187 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
LEGO 247 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1061 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1211 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6267 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2977 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6818 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2068 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3859 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10548 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2749 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 204 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4007 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11295 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16073 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 319 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 197 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 285 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 49 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 144 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
Red Hat Linux 204 1
Linux OS 10179 1
IBM Tivoli 281 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Microsoft Windows 15852 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Krips Wolfgang - Крипс Вольфганг 2 1
Ермак Виктор 1 1
Maritz Paul - Моритц Пол 28 1
Валихновский Ростислав 1 1
Матяш Максим 6 1
Таран Сергей 42 1
Бахин Евгений 22 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17745 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 279 1
Франция - Канны 112 1
Украина - Киев 1129 1
Молдавия - Республика Молдова 713 1
Грузия 1251 1
Украина 7658 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Европа 21891 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1200 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3224 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5881 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2192 1
Металлы - Платина - Platinum 471 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11167 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4465 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7210 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24639 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5563 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29900 1
VMworld 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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