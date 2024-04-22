Китай готовится к усилению кибервойн. Создана особая армейская структура для ИТ-поддержки войск

В китайской армии создано новое подразделение — Силы информационной поддержки. Подчиняться оно будет непосредственно Центральному военному совету, которым руководит сам Генеральный секретарь Си Цзиньпин. Китай готовится к усилению международного кибер-противостояния.



Новое информационное подразделение в китайской армии

В китайской армии создано новое подразделение — Силы информационной поддержки. В Пекине состоялось торжественное учредительное собрание, сообщило агентство новостей Синьхуа.

Существовавшие ранее Силы стратегической поддержки упраздняются. Они создавались для усиления возможностей в космосе, киберпространстве, политике и радиоэлектронной борьбе.

Согласно решению Центрального военного совета, вновь сформированные силы информационного обеспечения будут находиться под его непосредственным командованием.

Торжественная церемония

Председателем Центрального военного совета Китая является Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин (Xi Jinping). Он собственноручно вручил руководству нового подразделения военный флаг, который на торжественной церемонии охранял почетный караул.

Valentin Petkov / Unsplash В Китае появилось новое военное подразделение — Силы информационной поддержки

Руководители Сил информационной поддержки торжественно поприветствовали Си Цзиньпина, забрали у него флаг и преклонились перед ним.

После вручения флага Си Цзиньпин выступил с речью, в которой заявил о «необходимости реализовать идею укрепления армии в новую эпоху, реализовать военно-стратегические принципы новой эпохи, усердно работать и стремиться создать мощные современные силы информационной поддержки».

Генеральный секретарь подчеркнул, что подразделение информационной поддержки является стратегической силой и ключевой опорой для координации строительства и применения сетевых информационных систем, что оно «играет важную роль и несет большую ответственность в содействии качественного развития» армии.

Начиналась церемония с пения государственного гимна, а закончилась исполнением военных песен.

Чистка и реструктуризация

«Мы должны строго обеспечивать соблюдение дисциплины и правил, пропагандировать хорошие стили работы и обеспечить абсолютную лояльность, чистоту и надежность вооруженных сил», — прозвучало в речи Си Цзиньпина.

Это замечание интересно тем, что новость о структурных изменениях в китайской армии появилась на фоне сообщений о коррупции в ней. В январе 2024 г. Bloomberg писал о прошедшей во второй половине 2023 г. массированной чистке среди китайских высокопоставленных военных чинов, обвиняемых во взяточничестве.

Министр обороны Ли Шанфу (Li Shangfu) был отстранен от занимаемой должности без объяснения причин в октябре 2023 г.

Предыдущим командующим упраздненных Сил стратегической поддержки был Чжу Цяньшэн (Ju Qiansheng), чье исчезновение вызвало предположения о том, что он был связан с этими беспорядками в военном руководстве Китая.

Создание в Китае Сил информационной поддержки вместо Силы стратегической поддержки агентство назвало крупнейшей реорганизации вооруженных сил страны с 2015 г.

Изменения направлены на лучшую адаптацию вооруженных сил Китая к условиям «информатизации» современной войны, цитирует издание Цао Вэйдун (Cao Weidong) , старшего научного сотрудника китайской Военно-морской исследовательской академии НОАК в отставке.

Реструктуризация приведет к «лучшему использованию» спутниковых систем, киберпространства и поможет при ведении радиоэлектронной борьбы, сказал Цао Вэйдун журналистам.