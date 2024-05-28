США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний

Министерство торговли США включило 37 китайских организаций, работающих с квантовыми технологиями, в список организаций, контролируемых экспортными правилами, что ограничивает доступ этих организаций к американским ресурсам. Ограничения, вводимые властями США, представляют собой попытку помешать Китаю достичь квантового превосходства.

Столкновения США и Китая

Министерство торговли США добавило 37 китайских организаций, занимающихся квантовыми технологиями, в список организаций в соответствии с «Положениями об экспортном контроле» (EAR) в Соединенных Штатах, ограничивая таким образом поток американских ресурсов этим организациям. Об этом в конце мая 2024 г. сообщает издание CNN.

Китайские компании попали под санкции либо из-за их участия в исследованиях квантовых вычислений, которые США считают потенциально несущими угрозу национальной безопасности, либо из-за прошлогоднего инцидента с воздушным шаром-шпионом.

Квантовые исследования - развивающаяся область, которая в последнее время привлекла внимание мировых правительств. Военное применение китайского доступа к квантовым вычислениям является главной общественной озабоченностью администрации Джо Байдена (Joe Biden).

«Когда вы думаете о национальной безопасности, вы можете думать об оружии, танках, ракетах, истребителях. Я имею в виду полупроводники, квантовые модели, модели искусственного интеллекта (ИИ) и т. д. Министерства торговли США постоянно изучает эти технологии двойного назначения. Для того чтобы выяснить, что у нас есть, где находится Китай, и убедиться, что КНР не сможет получить доступ к нашим технологиям для интеграции их в Народно-освободительную армию Китая (НОАК)», — сказала министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo).

По информации CNN, 22 компании из списка напрямую связаны Министерством торговли Китая и с государственными усилиями по продвижению квантовых исследований либо же с попытками приобрести американские технологии для квантовых вычислений. Под ограничения попали некоторых подразделения China Electronics Technology Group. 11 компаний попали в список из-за того, что имели отношение к китайскому воздушному шару, который был обнаружен в воздушном пространстве США в 2023 г. Администрация Байдена также добавила несколько китайских организаций в список, пытающихся получить американское оборудование для изготовления дронов, которые будут использоваться китайскими военными. Как сообщает CNN, БПЛА привлекли особое внимание в прошлом месяце, когда китайские исследователи использовали SoC Nvidia Jetson для систем наведения БПЛА.

Китайские власти не согласны с такой умеренной позицией, а посольство КНР в Вашингтоне назвало эту волну ограничений вопиющим экономическим принуждением и запугиванием в сфере технологий.

В 2021 г. Министерство торговли США добавила восемь технологических компаний из Китая в санкционный список из соображений национальной безопасности и внешней политики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Компании, представленные в списке, занимаются разработками в области квантовых вычислений. Среди них Shanghai QuantumCTek и Хэфэйская национальная лаборатория физических наук, а также три дочерних компании Corad Technology, которая, как утверждают в США, продавала американские технологии Ирану, Северной Корее и группам, связанным с НОАК. Всего в списке числятся в общей сложности 27 организаций, в том числе 12 компаний из Китая и две дочерние, работающие в Японии и Сингапуре.

В октябре 2022 г. США представили комплекс мер по экспортному контролю, которые запрещают китайским компаниям покупать передовые чипы и оборудование для их производства без лицензии. Администрация Байдена также потребовала от своих союзников, в том числе Нидерландов и Японии, ввести собственные ограничения.

Китай вкладывает большие инвестиции в свою индустрию микросхем

Согласно информации CNN, Китай удваивает свои планы по доминированию в передовых технологиях будущего, создавая крупнейший в истории государственный инвестиционный фонд полупроводников. Фонд стоимостью $47,5 млрд создается в связи с тем, что США вводят жесткие ограничения на экспорт американских чипов и чиповых технологий в попытке задушить амбиции Китая.

Благодаря инвестициям шести крупнейших государственных банков страны, включая ICBC и China Construction Bank, фонд подчеркивает стремление китайского лидера Си Цзиньпина (Xi Jinping) укрепить позиции Китая как технологической сверхдержавы.

В своей дорожной карте «Сделано в Китае 2025» китайские власти поставили перед страной цель стать мировым лидером в широком спектре отраслей, включая искусственный интеллект (ИИ), беспроводную связь 5G и квантовые вычисления.

Последним инвестиционным инструментом является третья фаза Китайского инвестиционного фонда индустрии интегральных микросхем. По данным Национальной системы пропаганды кредитной информации предприятий, «Большой фонд», как его называют, был официально учрежден в мае 2024 г. Первая фаза фонда была создана в 2014 г. с объемом $19,2 млрд. Вторая фаза была создана в 2019 г., ее уставный капитал составил $28,2 млрд.

Инвестиции направлены на то, чтобы довести полупроводниковую промышленность страны до международных стандартов к 2030 г. и будут вкладывать деньги в первую очередь в производство чипов, проектирование, оборудование и материалы, заявило Министерство промышленности и информационных технологий Китая при запуске первого этапа в 2014 г.

Новый фонд чипов — это не только оборонительный шаг в противодействии западным санкциям, но и часть давних амбиций Си Цзиньпина по превращению Китая в мирового лидера в области технологий.

В 2023 г. китайская компания Huawei шокировала отраслевых экспертов, представив новый смартфон на базе 7-нм процессора производства Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Во время запуска телефона Huawei американские аналитики не могли понять, откуда у компании SMIC появилась технология для создания такого чипа после масштабных усилий Соединенных Штатов по ограничению доступа Китая к иностранным технологиям.

Развитию технологий сильно мешает коррупция

В последние годы «Большой фонд» пострадал от коррупционных скандалов. В 2022 г. служба по борьбе с коррупцией в Китае начала расследования против полупроводниковой промышленности за частную деятельность некоторых ведущих китайских политиков в государственных компаниях по производству микросхем. Эти скандалы — не единственные препятствия, которые могут серьезно подорвать амбиции Си Цзиньпина по достижению Китаем технологической самостоятельности.