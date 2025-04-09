Caviar представил коллекцию, посвященную 80-летию Великой Победы

В честь 80-летия Великой Победы российский ювелирный бренд Caviar представил коллекцию «Победа 80», посвященную подвигу народа и памяти о героическом прошлом. Дизайн главной модели украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты и титановой копией монумента Родина-мать. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Победа в Великой Отечественной войне — это не просто историческая дата, а целая эпоха, отразившая стойкость, силу и мужество. Вдохновившись этим величайшим событием, мастера Caviar создали коллекцию Победа 80, которая объединяет в себе искусство ювелирного дела и глубокое уважение к истории.

Флагман серии украшает художественное изображение монумента «Родина-мать» — главного символа победного духа и несгибаемой воли. Этот величественный памятник, возвышающийся над Волгоградом, стал ключевым образом коллекции, олицетворяя героизм и память поколений.

Caviar Caviar представил коллекцию, посвященную 80-летию Великой Победы

Каждая деталь «Победы 80» наполнена смыслом. Корпус устройств выполнен из титана — металла, символизирующего прочность духа победителей. Основным акцентом стало изображение монумента «Родина-мать», созданное художниками на титановом корпусе устройства. Красные элементы в дизайне отсылают к боевым знаменам, это звезда и гравировка «1945-2025».

В 2025 г. председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события Caviar планирует подарить ему восьмой номер лимитированной серии «Победа 80» (8 — счастливое число в Китае).

В коллекции также есть механические часы «Время Победы». Главная особенность механизма — турбийон, который обеспечивает точность хода и демонстрирует сложность конструкции. Циферблат часов украшен гильошированным узором и эмалевым покрытием, повторяющим цвета Георгиевской ленты. Ювелирная эмаль придает контрастность и выразительность символам, подчеркивая связь с историческими артефактами той эпохи.

Caviar уже выпускал модель «Победа» в честь 9 мая в 2024 г. и перечислил средства на нужды наших защитников. Часть средств от продаж модели «Победа 80» также будет направлена в благотворительный фонд «Народный Фронт. Все для Победы».

Коллекция «Победа 80» выпущена лимитированным тиражом — 80 экземпляров для каждой модели, число подчеркивает знаменательную дату. Каждый предмет поставляется в футляре с встроенным дисплеем, который показывает кадры парада победы 1945 г.

Цены начинаются от 299 тыс. руб. за механические часы «Время Победы», стоимость iPhone 16 Pro «Победа 80» — от 599 тыс. руб. По индивидуальному заказу мастера Caviar могут создать кастомный Samsung и Huawei в дизайне «Победа 80».