Разделы

Техника
|

Caviar представил коллекцию, посвященную 80-летию Великой Победы

В честь 80-летия Великой Победы российский ювелирный бренд Caviar представил коллекцию «Победа 80», посвященную подвигу народа и памяти о героическом прошлом. Дизайн главной модели украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты и титановой копией монумента Родина-мать. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Победа в Великой Отечественной войне — это не просто историческая дата, а целая эпоха, отразившая стойкость, силу и мужество. Вдохновившись этим величайшим событием, мастера Caviar создали коллекцию Победа 80, которая объединяет в себе искусство ювелирного дела и глубокое уважение к истории.

Флагман серии украшает художественное изображение монумента «Родина-мать» — главного символа победного духа и несгибаемой воли. Этот величественный памятник, возвышающийся над Волгоградом, стал ключевым образом коллекции, олицетворяя героизм и память поколений.

pobeda80.jpg

Caviar
Caviar представил коллекцию, посвященную 80-летию Великой Победы

Каждая деталь «Победы 80» наполнена смыслом. Корпус устройств выполнен из титанаметалла, символизирующего прочность духа победителей. Основным акцентом стало изображение монумента «Родина-мать», созданное художниками на титановом корпусе устройства. Красные элементы в дизайне отсылают к боевым знаменам, это звезда и гравировка «1945-2025».

В 2025 г. председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события Caviar планирует подарить ему восьмой номер лимитированной серии «Победа 80» (8 — счастливое число в Китае).

В коллекции также есть механические часы «Время Победы». Главная особенность механизма — турбийон, который обеспечивает точность хода и демонстрирует сложность конструкции. Циферблат часов украшен гильошированным узором и эмалевым покрытием, повторяющим цвета Георгиевской ленты. Ювелирная эмаль придает контрастность и выразительность символам, подчеркивая связь с историческими артефактами той эпохи.

Caviar уже выпускал модель «Победа» в честь 9 мая в 2024 г. и перечислил средства на нужды наших защитников. Часть средств от продаж модели «Победа 80» также будет направлена в благотворительный фонд «Народный Фронт. Все для Победы».

Коллекция «Победа 80» выпущена лимитированным тиражом — 80 экземпляров для каждой модели, число подчеркивает знаменательную дату. Каждый предмет поставляется в футляре с встроенным дисплеем, который показывает кадры парада победы 1945 г.

Цены начинаются от 299 тыс. руб. за механические часы «Время Победы», стоимость iPhone 16 Pro «Победа 80» — от 599 тыс. руб. По индивидуальному заказу мастера Caviar могут создать кастомный Samsung и Huawei в дизайне «Победа 80».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

От трех до пяти. Власти хотят продлить срок «российскости» «железа» на два года

США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153