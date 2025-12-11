HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа

Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1

Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 2

Создатель Yota Phone банкрот 2

Производителю Yota Phone грозит банкротство 1

Акции Lenovo рекордно обрушились после слухов о дружбе с Sony 1

Lenovo и NEC создают крупнейшее в Японии СП 1

Вышел июньский номер журнала CNews 1

По числу абонентов China Mobile вышла на второе место в мире 1

Акции China Mobile продолжили падение 1

Акции China Mobile упали после опубликования финансовых результатов первого полугодия 1

Компания Ericsson объединилась с Schwab и SmarTone для создания мобильной системы биржевой торговли в Гонконге 1

Гонконг готовится к вводу системы цифровой сертификации 30 января 1

Компания New World Cyberbase не может объяснить причину стремительного роста своих акций 1