Магия Xiaomi закончилась. Смартфоны компании безудержно дорожают, и дальше будет еще дороже

Всего за год средняя стоимость смартфонов Xiaomi подскочила почти на 20%. В руководстве компании ничего не намерены делать с этим, наоборот, они этому рады и хотят увеличить темпы удорожания мобильников. Начинала Xiaomi с недорогих устройств, которые стоили дешевле аналогов и ничуть не уступали им в качестве и возможностях.

Xiaomi уже не та

По итогам 2023 г. средняя стоимость смартфонов популярной в России компании Xiaomi выросла более чем 19% год к году, пишет портал MyDrivers. Это бьет по кошелькам потребителей, но очень выгодно самой Xiaomi, причем настолько, что она не скрывает радости от удорожания собственной продукции.

О том, что в руководстве Xiaomi всецело одобряют «индексацию» цен, открыто заявил гендиректор компании Лю Вейбинь (Lu Weibing). Он добавил также, что Xiaomi очень постарается еще сильнее повысить среднюю стоимость своих смартфонов.

Сделать это Xiaomi планирует за счет наращивания доли топовых моделей в общих поставках. MyDrivers приводит в пример материковый Китай – здесь из 100% проданных в 2023 г. мобильников Xiaomi 20% были представителями флагманского сегмента.

Фото: Xiaomi 13 Ultra - один из самых дорогих смартфонов Xiaomi

Если рассматривать только IV квартал 2023 г., то этот показатель равен 28%.

Собственная история забыта

Постепенный переход Xiaomi в верхний ценовой сегмент затронул и Россию. Если еще несколько лет назад никто и представить не мог смартфон с логотипом компании и ценником выше 50 тыс. руб., то теперь стоимость флагманских моделей запросто переваливает за 100 тыс. руб. Это уже уровень передовых смартфонов Apple и Samsung – раньше Xiaomi не конкурировала с ними в ценовой категории «от 100 тыс. руб.».

Между тем, как минимум первые семь лет истории компании неразрывно связаны именно с недорогими аппаратами, которые и сделали ее популярной, в том числе и в России. Основанная в 2010 г., Xiaomi начинала с разработки прошивки для смартфонов MIUI, которую уничтожила в конце 2023 г., заменив ее на HyperOS. В 2011 г. вышел ее первый смартфон MI 1, который стоил дешевле конкурентов (Xiaomi умертвила бренд Mi в 2021 г.), а немного позже появилась линейка бюджетных устройств Redmi, которая и сделала ей имя. Смартфоны Redmi Note 3 и Redmi Note 4 (в версии на процессоре Qualcomm, без MediaTek) до сих пор считаются культовыми.

С 2019 г. Redmi является отдельным суббрендом Xiaomi наряду с появившимся в 2018 г. Poco, но его смартфоны более нельзя назвать доступными, по крайней мере, по меркам современной России. Цены на некоторые модели бренда преодолели отметку в 50 тыс. руб.

В современных реалиях даже на смартфоны Xiaomi иногда приходится брать кредит

Стоит добавить, что Xiaomi взяла курс на отказ от дешевых флагманских смартфонов весной 2019 г. О том, что мобильники Redmi тоже резко подорожают и станут стоить дороже конкурентов, она тогда ничего не говорила.

Деньги – главное

Топ-менеджмент Xiaomi, делая ставку на дорогие устройства, руководствуется вовсе не желанием угодить потребителям, а стремлением заработать больше денег. Собственно, это цель любой компании, без исключений.

Вполне вероятно, Xiaomi постоянно оглядывается на Apple – эта компания продает исключительно дорогие смартфоны и прочую технику и еще пытается (успешно) заставить потребителей покупать кабели зарядки по цене в несколько тысяч рублей. Итог – Apple является самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией в несколько триллионов долларов.

Согласно финансовому отчету Xiaomi за 2023 г, ее выручка упала на 3,2% год к году до 271 млрд юаней. Может показаться, 2023 г. оказался для компании не самым удачным в финансовом плане, но это заблуждение.

Смартфоны Redmi давно перестали быть доступными

Если взглянуть на графу «скорректированная чистая прибыль», то там будет указана сумма в размере 19,3 млрд юаней. Рост на фоне 2022 г. составил фантастические 126,3%. Это прямое следствие новой стратегии Xiaomi по продвижению в первую очередь дорогих смартфонов.

2023 г. на деле является едва ли не самым успешным для Xiaomi за всю ее историю. Отмеченные в отчете результаты – самые высокие с 2018 г., когда компания стала публичной. Ее акции в настоящее время котируются на Гонконгской фондовой бирже.

Согласно данным сторонних аналитиков, опубликованных MyDrivers, в 2023 г. доля Xiaomi на рынке смартфонов в ценовом диапазоне 4000-6000 юаней (51,1-76,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 марта 2024 г.) в материковом Китае достигла 16,9%. Рост год к году составил 9,2%.

Также в IV квартале 2023 г. Xiaomi заняла первое место по продажам смартфонов в ценовом в том же ценовом в материковом Китае с долей рынка 28,2%.