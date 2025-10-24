Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184916
ИКТ 14351
Организации 11140
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3520
Системы 26317
Персоны 79564
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Weibing Lu Вейбинг Лу


СОБЫТИЯ


24.10.2025 Xiaomi растеряла прежний шарм. Ее дешевые смартфоны быстро дорожают и будут дорожать впредь 1
20.03.2024 Магия Xiaomi закончилась. Смартфоны компании безудержно дорожают, и дальше будет еще дороже 2
20.11.2020 Мировые продажи смартфонов серии Redmi Note превысили 140 миллионов 1
11.11.2019 Проигранный в карты крупный производитель смартфонов вернулся к жизни с неожиданным устройством 2
14.05.2019 Xiaomi выпускает дешевого и мощного «убийцу» смартфонов-флагманов. Рассекречены все характеристики 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Weibing Lu и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1936 4
Samsung Electronics 10563 2
Qualcomm Technologies 1899 2
Google LLC 12167 1
MediaTek - Ralink 566 1
Apple Inc 12546 1
BBK OnePlus 246 1
Huawei 4180 1
X Corp - Twitter 2902 1
Lenovo Group 2348 1
Gionee 22 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Lenovo Motorola 3520 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5168 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25420 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28802 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2624 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8096 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12827 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7477 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26926 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 552 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21671 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3087 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5102 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1176 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 787 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25779 1
Наушники - Headphones 4228 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2439 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11188 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4830 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3582 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10129 1
Акустические устройства - Динамик разговорный - Conversational speaker 83 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1109 1
USB micro 971 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25413 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3549 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 738 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1918 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4393 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 545 1
Моноблок - Monoblock PC 1034 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1300 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6275 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 493 4
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 272 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 284 2
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 38 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 2
LG G ThinQ - Смартфон 12 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 102 1
MyDrivers 46 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 129 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 240 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 355 1
Google Android 14572 1
Nokia 2700 Classic - Nokia 2720 Flip 10 1
Xiaomi HyperOS 56 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 139 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 821 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 32 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 132 1
Google Android 9 - Android Pie 213 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 140 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 437 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1607 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18006 3
Россия - РФ - Российская федерация 154954 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 172 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 127 1
Земля - планета Солнечной системы 10605 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1052 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 877 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 497 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 330 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 240 1
Jiemian 4 1
TENAA 18 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
GizChina - Издание 80 1
GSM Arena 75 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395316, в очереди разбора - 731899.
Создано именных указателей - 184916.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще