Мировые продажи смартфонов серии Redmi Note превысили 140 миллионов

Бренд Redmi на официальной странице Xiaomi в социальной сети Weibo объявил, что глобальные продажи смартфонов семейства Redmi Note суммарно достигли 140 млн экземпляров. Кроме того, согласно данным аналитической компании Omdia, модели серии Redmi Note 8 стали самыми продаваемыми смартфонами первой половины 2020 г. в мире.

По словам вице-президента Xiaomi Group и главы Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing), достичь таких показателей Redmi Note удалось благодаря стремлению компании придерживаться самых передовых технологий, делая устройства доступными максимальному количеству пользователей, принципу не перегружать устройства излишними функциями, а также благодаря высоким стандартам качества.

Xiaomi представила серию Redmi Note в 2014 г. С 2019 г. бренд Redmi стал независимым, добившись за 7 лет пользовательского признания.