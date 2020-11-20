Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Мировые продажи смартфонов серии Redmi Note превысили 140 миллионов

Техника

Бренд Redmi на официальной странице Xiaomi в социальной сети Weibo объявил, что глобальные продажи смартфонов семейства Redmi Note суммарно достигли 140 млн экземпляров. Кроме того, согласно данным аналитической компании Omdia, модели серии Redmi Note 8 стали самыми продаваемыми смартфонами первой половины 2020 г. в мире.

По словам вице-президента Xiaomi Group и главы Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing), достичь таких показателей Redmi Note удалось благодаря стремлению компании придерживаться самых передовых технологий, делая устройства доступными максимальному количеству пользователей, принципу не перегружать устройства излишними функциями, а также благодаря высоким стандартам качества.

Xiaomi представила серию Redmi Note в 2014 г. С 2019 г. бренд Redmi стал независимым, добившись за 7 лет пользовательского признания.

Другие материалы рубрики

По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS»

Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео

Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа

Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России

Apple призналась: У новых iPhone 12 массовая проблема с дисплеями

Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Техноблог

Как защититься от излучения смартфона, если вы его все-таки боитесь?

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию