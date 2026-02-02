Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189950
ИКТ 14656
Организации 11366
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26572
Персоны 82488
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Reliance Industries Reliance Industrial Infrastructure Chembur Patalganga Pipelines Reliance Petroleum

Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


02.02.2026 Индия обещает иностранным облачным провайдерам налоговые льготы на 20 лет за строительство ЦОДов на ее территории 1
22.08.2024 Один из крупнейших стратегических партнеров России внезапно запретил россиянам ходить на гигантский сайт о технике 1
26.01.2024 Из главного китайского разработчика ИИ-чипов уволился гендиректор и основатель. Дела компании плохи, несмотря на щедрое финансирование 1
12.01.2024 Индия бросилась скупать ИИ-ускорители Nvidia, которые запретили продавать в Китай 1
20.10.2020 Aspen Technology представила программный комплекс aspenONE версии 12 1
27.06.2008 Билл Гейтс стал пенсионером 1
18.01.2008 Каждый второй хочет быть Биллом Гейтсом 1
30.10.2007 Билла Гейтса отодвинули на третье место богатейших людей планеты 3
30.10.2007 Теперь Гейтс лишь №3 1
27.07.2007 В нанотех-гонку включилась Индия 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Reliance Industries и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25318 3
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 3
Huawei 4274 2
Google LLC 12323 2
Nvidia Corp 3766 2
Cambricon - Cambricon Technologies 9 1
Samsung Electronics 10688 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5313 1
Alibaba Group 455 1
Lenovo Group 2372 1
Apple Inc 12717 1
Intel Corporation 12570 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
9090 1
AMD - Advanced Micro Devices 4488 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
Yahoo! 3711 1
Tencent 174 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
OpenAI 403 1
America Movil 55 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 150 1
Biren Technology 10 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 79 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Saras S.p.A. 6 1
Tata Motors 7 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 15 1
Tata Chemicals 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
Reliance Group - Reliance ADA Group - Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group - Reliance Electric - Reliance Energy 8 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5970 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17178 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4231 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 172 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 771 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1728 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17161 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Фотобанк - Photobank 201 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 581 1
Aspen Deep-Learning IQ 1 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 58 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Apple iPad 3943 1
Microsoft Windows 16415 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 136 1
Aspen aspenONE 28 1
Aspen Enterprise Insights 2 1
Aspen Mtell 5 1
Aspen Cloud Connect 3 1
Aspen Hybrid Models 1 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Aspen ACCE - Aspen Capital Cost Estimator Insights 3 1
Aspen Verify for Planning 1 1
Aspen Multi-Case 1 1
Aspen Event Analytics 1 1
Aspen MES Collaborative 1 1
IBM Deep Blue 45 1
FreePik 1485 1
Slim Carlos - Слим Карлос 28 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 4
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 4
Путин Владимир 3379 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 2
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Gupta Sunil - Гупта Сунил 2 1
Winfrey Oprah - Уинфри Опра 13 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
Нуралиев Борис 295 1
Касперский Евгений 331 1
Новодворский Алексей 110 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 120 1
Шойгу Сергей 91 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Жириновский Владимир 28 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Ян Давид 69 1
Reynolds Peter - Рейнольдс Питер 3 1
Potdar Karuna - Потдар Каруна 1 1
Mura Francesco - Мура Франческо 1 1
Пугачева Алла 8 1
Mittal Lakshmi - Миттал Лакшми 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 5
Индия - Bharat 5725 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 3
Россия - РФ - Российская федерация 158076 2
Индия - Гуджарат - Гандинагар 26 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 1
Земля - планета Солнечной системы 10689 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 109 1
США - Джорджия 329 1
США - Джорджия - Атланта 259 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Английский язык 6885 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Blacklist - Чёрный список 674 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Forbes - Форбс 926 3
Bloomberg 1554 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 2
FT - Financial Times 1262 1
The Register - The Register Hardware 1714 1
Tom’s Hardware 533 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
РИА Новости 1000 1
DigiTimes - Издание 1327 1
PR Newswire 57 1
Fortune Global 500 289 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
ARC Advisory Group 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще