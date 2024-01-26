Из главного китайского разработчика ИИ-чипов уволился гендиректор и основатель. Дела компании плохи, несмотря на щедрое финансирование

Biren теряет ценные кадры

Генеральный директор Shanghai Biren Intelligent Technology Co, крупнейшего в Китае разработчика GPU для высокопроизводительных вычислений и машинного обучения, покинул свой пост, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на публикацию Digitimes. Причины, сподвигшие теперь уже бывшего топ-менеджера компании на такой шаг, не уточняются.

Сюй Линцзе (Xu Lingjie), являющийся к тому же сооснователем Biren, имеет весьма серьезный опыт работы в крупных технологических компаниях. В его послужном списке – Nvidia, AMD и североамериканское исследовательское подразделение южнокорейского гиганта Samsung – Samsung Research America. Его экспертиза и опыт пришлись очень кстати при разработке первого поколения GPU-чипов Biren, отмечает Tom’s Hardware.

Осенью 2022 г. Минторг США включил Biren в черный список компаний, для работы с которыми компаниям, использующим американские технологии, требуется получать специальную лицензию. Из-за сопряженных с прохождением этой процедуры сложностей тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем, была вынуждена отказаться от сотрудничества с Biren.

Поскольку собственных производственных мощностей у компании не было и нет, ей ничего не оставалось, кроме как обратиться за услугами по выпуску чипов собственной разработки к местным игрокам, например, к SMIC. Этот контрактный производитель, хоть и добился определенных успехов за последнее время, но по-прежнему не располагает доступом к передовым технологическим процессам, которые та же TSMC уже освоила.

Использование не самых прорывных технологий производства отрицательно сказывается на характеристиках (к примеру, энергоэффективности) готовой продукции Biren, что в свою очередь делает ее менее конкурентоспособной, в особенности на глобальном рынке. Основные соперники на рынке GPU для систем искусственного интеллекта – AMD, Intel и Nvidia – имеют беспрепятственный доступ к новейшим технологиям. Последняя этим успешно пользуется, зарабатывая на китайских клиентах миллиарды долларов.

Большие деньги и неоправдавшиеся надежды

В начале декабря 2023 г. агентство Bloomberg сообщило, что Biren удалось привлечь 2 млрд юаней (около $280 млн) на продолжение дальнейшей операционной деятельности. Денежные средства предоставил неназванный инвестор, связанный с властями научно-технического центра южного Китая – Гуанчжоу (провинция Гуандун).

Несколькими месяцами ранее администрация президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в очередной раз ужесточила ограничения на экспорт американских технологий в КНР, в связи с чем китайские компании потеряли возможность закупать даже специально «урезанные» версии востребованных ускорителей Nvidia – H800 и A800.

Такой расклад давал Biren повод надеяться на успех, вызванный повышением спроса на GPU для ИИ на внутреннем рынке. Компания также планировала привлечь дополнительный капитал путем проведения первичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже.

Однако, как отмечает Tom’s Hardware, недавняя отставка Сюй Линцзе может быть признаком того, что надежды руководства компании или инвесторов не оправдались, а в успех более не верят даже «отцы» Biren.

Тем временем Nvidia небезуспешно осваивает рынок Индии. Клиентами компании стали промышленные гиганты Tata Group, Reliance Industries и облачный гигант Yotta.

Тревожная тенденция

При этом, как отмечает Tom’s Hardware, Biren – в числе наиболее конкурентоспособных разработчиков GPU из КНР. Актуальные модели ИИ- и HPC-ускорителей компании BR100 и BR104 в отдельных задачах способны потягаться с Nvidia A100 и H100.

Другой, несколько менее известный за пределами Китая бесфабричный (fabless) разработчик ИИ-чипов, компания Cambricon, тоже не может похвастаться успехами – во всяком случае относительно финансовых аспектов бизнеса. Компания терпит убытки на протяжении последних семи лет, а ее рыночная капитализация с момента выхода на Шанхайскую биржу в 2020 г. уменьшилась примерно вдвое.

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Серьезные трудности у Cambricon начались после того, как один из ее ключевых партнеров – ИТ-гигант Huawei – отказался от услуг компании в свете перехода к разработке ИИ-чипов собственными силами. Не самым приятным сигналом, напрямую связанным с финансовыми проблемами, для инвесторов компании могли стать и массовые сокращения сотрудников, которые компания провела летом 2023 г.

Свою деструктивную роль американские санкции сыграли и в случае с Cambricon, которая, подобно Biren, угодила в черный список Минторга США в 2022 г. В августе 2023 г. издание Pandaily сообщило о том, что Singgo, «дочка» Cambricon, испытывает проблемы с разработкой чипов серии SD5223, предназначенных для транспортных средств с автопилотом четвертого уровня.

Ситуация с Biren и Cambricon является иллюстрацией того, с какими вызовами приходится сталкиваться компаниям, представляющим китайскую индустрию ИИ-чипов. Первоначальный успех и наличие инновационных разработок не являются гарантий последующего успеха. Оставаться на плаву в условиях жесткой конкуренции, ограниченного доступа к технологиям и при этом демонстрировать рост бизнеса – крайне непростая задача.

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Biren и Cambricon – далеко не единственные представители отрасли в КНР, к примеру, уже упомянутая ранее Huawei имеет определенные успехи в направлении разработки ИИ-чипов и вполне может рассчитывать на щедрые финансовые вливания со стороны государства. Однако нельзя исключать того, что и остальные участники сферы разработки и производства ИИ-железа испытывают аналогичные трудности.

Ранее CNews писал о том, что по итогам 2023 г. в Китае закрылось почти 11 тыс. компаний, занятых в сфере разработки или производства интегральных микросхем.