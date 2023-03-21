Китай придумал, как пережить санкции США. SMIC, Huawei и другим избранным дадут доступ к «бесконечным» деньгам

«Избранным» достанется все

Власти КНР приняли решение скорректировать свою стратегию развития национальной полупроводниковой отрасли на фоне давления со стороны США, пишет Financial Times.

Китайское государство сосредоточится на поддержке узкого круга наиболее успешных отечественных компаний. Преуспевшие представители китайского высокотехнологического бизнеса получат упрощенный доступ к субсидиям и более широкие возможности по контролю за исследованиями, проводимыми при поддержке государства.

По информации издания, среди бенефициаров изменений стратегии – пара крупнейших китайских контрактных производителей чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC) и Hua Hong Semiconductor, Huawei – разработчик чипов, телекоммуникационного «железа» и потребительской электроники, а также такие поставщики оборудования для выпуска интегральных микросхем как Naura и Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China.

Попавшие в число «избранных» компании получат ряд преференций по сравнению с конкурентами. Так, они смогут рассчитывать на дополнительное финансирование со стороны государства, причем без необходимости достижения установленных чиновниками показателей эффективности – ранее это было важным условием получения госсубсидий. Кроме того, доверенным компаниям будет отведена более значимая роль в исследовательских проектах, поддержанных государством, что, в свою очередь, приведет к ослаблению позиций академических институтов и госпредприятий.

Правительство КНР будет субсидировать компании, которые занимаются производством и внедрением локализованного оборудования для выпуска интегральных микросхем, чтобы преодолеть наложенные США ограничения, причем лимитов на объем государственного финансирования не предусмотрено, сообщил FT один из источников.

Признание провала

Как отмечает FT, внесение корректив в стратегию развития национальной полупроводниковой отрасли является молчаливым признанием властями КНР провала предыдущих инициатив по ее поддержке. Получатели колоссальных субсидий нередко оказывались выбраны ошибочно и не приносили ожидаемого результата. Китаю необходим иной ответ на вызовы, связанные с суровыми ограничениями, которые были введены США для сдерживания развития технологического сектора КНР.

«Китай потратил чересчур много денег впустую на безрезультатные исследования, направленные на преодоление санкций, – заявил в разговоре с FT китайский чиновник, тесно работающий с местными компаниями-чипмейкерами. – Пришло время отбросить заблуждения и направить все существующие ресурсы в адрес компаний, способных вывести отрасль из плачевного состояния».

Прямое вмешательство Пекина с крупными инвестициями не привело к достижению КНР значительного превосходства в полупроводниковой сфере.

«Доморощенное литографическое оборудование было изучено и проверено учеными, а не промышленными инженерами, – заявляет руководитель одной из китайских компаний, занятой в полупроводниковой отрасли и пожелавший сохранить анонимность в связи с деликатностью обсуждаемого вопроса. – Это оборудование пригодно к использованию только в теории, и ни один производитель микросхем не осмелился запустить такие машины на своих фабриках».

Исследования и разработка оборудования, о котором упоминает собеседник FT, велись с 2006 г.

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Эксперты по-прежнему обеспокоены тем, насколько внимательно власти КНР будут прислушиваться к проблемам, поднимаемым представителями отрасли.

«Первый шаг может быть самым трудным – объяснить чиновникам реальное положение дел в отрасли и наши потребности, – считает руководитель одного из китайских производителей оборудования для выпуска чипов. – Чиновники и инвесторы хотят слышать только хорошие новости».

Ужесточение санкций США в отношении КНР

Решение о пересмотре подхода к поддержке отечественной полупроводниковой промышленности принято властями КНР на фоне негативных последствий антикитайских санкций, к введению которых приложила руку администрация президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden).

США последовательно ужесточают ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в КНР и параллельно всячески пытаются убедить своих зарубежных партнеров, в том числе Нидерланды и Японию, ограничить поставки литографического оборудования китайским компаниям.

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Осенью 2022 г. Минторг США анонсировал обновленные правила поставок американских полупроводников в КНР.

Новые санкции, в частности предусматривали введение ограничений на уровень вычислительной мощности поставляемой в Китай полупроводниковой продукции. В качестве метрики, характеризующей эту мощность, американские власти выбрали такой показатель как скорость двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate).

В ответ на это некоторые китайские дизайн-центры, зависящие от производственных мощностей иностранных компаний вроде тайваньской TSMC, по информации FT, начали занижать или искусственно ухудшать характеристики своих передовых микросхем, чтобы не давать своим зарубежным партнерам повода отказаться от сотрудничества по вопросу выпуска готовой продукции.

Помимо этого, как ранее сообщил CNews, оказавшиеся под санкциями компании из Китая начали обходить ограничения на приобретение передовых чипов, арендуя вычислительные ресурсы у местных облачных провайдеров, а также закупая «запретные» ускорители Nvidia A100 через сомнительные компании, выступающие в роли посредников.