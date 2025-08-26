Разделы

AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment

AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment

26.08.2025 Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов 2
07.08.2025 Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности 2
11.04.2025 Новый глава Intel за спиной Трампа вложился в сотни китайских компаний. Многие из них поставщики армии Китая 2
13.03.2025 В Intel назначили нового гендиректора. Тонущего американского чипмейкера возглавил «китайский шпион» 2
18.12.2024 Гигантская микроэлектронная компания Китая ухитрилась вывернуться из-под санкций США. Ее исключили из «черного списка» 2
04.12.2024 Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой 2
16.08.2024 Китайский производитель «железа» для выпуска чипов судится с Пентагоном, требуя отменить санкции 3
08.08.2024 Китайские производители чипов на 70% перешли на оборудование местного производства 2
09.02.2024 Конгресс США нашел виноватых в китайских прорывах в производстве чипов и ИИ. Это американские венчурные капиталисты 2
27.03.2023 Из-за технологической войны между Китаем и США из тюрьмы выпустили главного инвестора в китайское производство чипов 1
22.03.2023 Nvidia вдвое замедлила свой новейший GPU, чтобы легально продавать его в Китай 1
21.03.2023 Китай придумал, как пережить санкции США. SMIC, Huawei и другим избранным дадут доступ к «бесконечным» деньгам 1
15.03.2023 Новые санкции США «отбросят ИТ-отрасль Китая в каменный век» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 24
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380824, в очереди разбора - 737540.
Создано именных указателей - 181774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

