Китай резко ускорил импортозамещение «железа» для выпуска чипов. 35% работающих систем имеют статус отечественных

Китай импортозамещается быстрее запланированного

В Китае набирает обороты импортозамещение оборудования для производства интегральных микросхем, пишет TrendForce со ссылкой на китайские издания Commercial Times и Jiemian News.

Согласно данным Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности (CSIA), переход на отечественные инструменты в отрасли осуществляется с опережением графика.

Доля оборудования для выпуска чипов, произведенного на территории Китая, в общей массе увеличилась с 25% в 2024 г. до 35% по итогам 2025 г. При этом целевой показатель, который планировалось достигнуть в прошлом году, был установлен на уровне 30%. В некоторых категориях уровень импортозамещения уже перевалил за отметку в 40%. В их числе – оборудование для травления и нанесения тонких пленок.

Чьи успехи следует отметить

Китайские СМИ выделяют представителей индустрии, добившихся наиболее значительных успехов, в частности, компанию AMEC. Ее система для сухого травления, готовая к применению в технологических процессах уровня 5 нм якобы прошла проверки тайваньского полупроводникового гиганта TSMC и может применяться на его производственных линиях, выпускающих чипы по передовым техпроцессам.

Другой важный местный игрок – компания NAURA – постепенно «захватывает» главного контрактного производителя чипов КНР – SMIC. По данным источников, более чем 60% диффузионных печей и печей для термического оксидирования, используемых чипмейкером для выпуска чипов в соответствии с нормой 28 нм, выпущены именно NAURA.

Компания YMTC, крупнейший производитель флеш-памяти 3D NAND в Китае, установил дополнительное оборудование для плазмохимического осаждения тонких пленок из газовой фазы, выпущенное Piotech, таким образом увеличив долю отечественных систем этого типа с 15% до 30%.

ACM Research, в свою очередь, получила крупный заказ от китайского чипмейкера Hua Hong на поставку систем очистки полупроводниковых пластин, которые планируется использовать на линиях по производству чипов в соответствии с нормой 28 нм на базе 300-миллиметровых кремниевых пластин.

В области импортозамещения метрологического и литографического оборудования все далеко не так радужно. По данным Anue, в этих категориях пока лишь 25% и 18% от используемых инструментов выпущены в КНР. Однако определенный прогресс на этом направлении все же наблюдается – соответствующие показатели выросли на 10 и 6 процентных пунктов с 2022 г.

Стимулирующие меры

На волне импортозамещения оборудования для производства полупроводников его поставщики фиксируют положительную динамику формирования заказов. По данным Jiemian News, совокупная стоимость всех заказанных инструментов, систем и машин местного производства выросла на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Ранее упомянутая компания NAURA обеспечена заказами по крайней мере вплоть до I квартала 2027 г.

Поддержка национальной индустрии производства оборудования для выпуска чипов в Китае осуществляется при помощи инвестиций, в частности, за счет средств так называемого большого фонда (Big Fund), и финансовых субсидий. Commercial Times утверждает, что власти КНР в настоящее время вырабатывают новый комплекс мер поддержки китайских участников отрасли, который обойдется бюджету в сумму до 500 млрд юаней ($71,66 млрд).

Эксперты TrendForce и Commercial Times отмечают и нефинансовые меры, подталкивающие рынок полупроводников КНР к импортозамещению. Так, с конца 2025 г. власти Китая стимулируют развитие национальной индустрии производства оборудования для выпуска интегральных микросхем при помощи так называемого правила 50%. Как ранее сообщил CNews, согласно этому правилу, на каждую единицу оборудования, ввезенного производителями чипов из-за рубежа, должна приходиться единица оборудования, выпущенного на территории КНР.

Как отмечает TrendForce, согласно данным о закупках в 2025 г., китайские компании, которым удалось заручиться официальной поддержкой государства, за год разместили 421 заказ на литографическое оборудование местного производства и комплектующие к нему на общую сумму 800 млрд юаней ($121,823 млрд).