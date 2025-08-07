Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности

Сенатор США Том Коттон приступил к расследованию деятельности совета директоров Intel в связи с бывшими связями генерального директора Лип-Бу Тана с КНР. Это вызывает опасения по поводу национальной безопасности США.

Национально небезопасный гендиректор

Американский сенатор Том Коттон (Tom Cotton) приступил к расследованию относительно объективности назначения Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) на должность генерального директора Intel. Как пишет Tom’s Hardware, Коттон видит в этом угрозу национальной безопасности США ввиду довольно тесных связей Тана с Китаем.

CNews писал, что Тан возглавил Intel в марте 2025 г. Всего за несколько месяцев он привел компанию к рекордному квартальному чистому убытку, уволил несколько тысяч человек и предпринял попытки по уничтожению нового техпроцесса Intel – 18A.

Назначение Лип-Бу Тана на пост СЕО Intel вынудило сенатора США Тома Коттона тщательно проанализировать его прошлые деловые связи с китайскими технологическими компаниями и выяснить, угрожают ли эти связи роли Intel в цепочках поставок, связанных с обороной США. По информации агентства Reuters, Коттон написал официальное письмо председателю совета директоров Intel Фрэнку Йери (Frank Yeary), в котором поинтересовался, проверил ли совет директоров участие Тана в компаниях, связанных с китайскими военными, и в достаточной ли степени он отдалился от них, прежде чем возглавить Intel.

Причем здесь национальная безопасность

Intel – это американская корпорация, одна из крупнейших ИТ-компаний в мире и самый крупный производитель х86-процессоров на всей планете. Она открыто сотрудничает с американскими властями – в частности, охотно поддерживает санкции против России.

Intel Лип-Бу Тан

В числе прочего Intel принимает участие в федеральной инициативе властей США Secure Enclave, направленной на обеспечение безопасности микроэлектроники для нужд обороны страны. Помимо этого, на руках Intel есть контракт с Министерством обороны на сумму около $3 млрд.

Все это Коттон указал в своем письме и открыто спросил, может ли история инвестиций Тана поставить под угрозу обязательства Intel в рамках таких программ.

«Китайский шпион»

У Тана действительно есть связи с КНР. В числе прочего в недавнем прошлом он управлял компанией Cadence Design Systems по разработке ПО для автоматизированного проектирования электроники (EDA). Этот софт она создавала, в том числе, для Intel.

В начале 2024 г. CNews писал, что Конгресс США объявил американских венчурных капиталистов причастными к последним достижениям Китая в сфере полупроводников и искусственного интеллекта. В документе подчеркивается, что американские инвесторы вкладывали миллиарды долларов в технологические компании КНР и консультировали их по вопросам ведения бизнеса.

В этом документе упоминается лично Лип-Бу Тан, который, по мнению авторов, предоставлял Китаю экспертизу в области разработки EDA и давал советы по бизнесу, находясь при этом в советах директоров крупных китайских ИТ-компаний SMIC и Advanced Micro-Fabrication Equipment Co (AMEC).

В апреле 2025 г. стало известно, что yовый СЕО Intel является крупным инвестором китайских ИТ-компаний. Он вложил деньги в 600 фирм, многие из которых имеют связи с китайской армией.

Скандал с Cadence Design Systems

Компания Cadence Design Systems, которой Тан руководил до 2023 г., недавно согласилась признать себя виновной в продажах инструментов для проектирования микросхем китайскому военному университету, занимавшемуся моделированием ядерных процессов. За это ее оштрафовали на $140 млн.

Intel ответила на письмо Коттона, заявив, что и компания в целом, и Тан в частности привержены национальной безопасности США и будут сотрудничать с советом директоров в ходе расследования.

Как пишет Reuters, поскольку Intel изучает возможность создания новых предприятий и пытается конкурировать с TSMC (крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников) за релевантность литейного производства, личные связи генерального директора могут стать не просто внешним фактором – они могут повлиять на инвестиции, политику и доверие партнеров.