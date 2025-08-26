Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов

TSMC избавляется от китайского оборудования



Тайваньская TSMC начала демонтировать китайское оборудование, используемое в производстве интегральных микросхем и размещенное на территории ее заводов по выпуску передовых чипов в соответствии с нормой 2 нм.

По сообщению Nikkei Asia, стремление избавиться от оборудования, выпущенного компаниями из континентальной части КНР, продиктовано желанием подстраховаться на случай введения США новых ограничений, которые способны помешать работе предприятий чипмейкера в будущем.

Ранее группа американских конгрессменов во главе с сенатором-демократом Марком Келли (Mark Kelly), который представляет штат Аризона, разработала проект закона под названием Chip EQIP Act. Этот законопроект предусматривает введение запрета на приобретение оборудования у «иностранных субъектов, вызывающих беспокойство» (“foreign entities of concern”). В полупроводниковой отрасли считают, что под это понятие в том числе попадают китайские поставщики.

Оборудование производства КНР, применяемое TSMC

Как отмечает Nikkei Asia, известно, что на производственных линиях TSMC по выпуску передовых чипов в прошлом было задействовано китайское оборудование для травления диэлектриков компании Advanced Micro-Fabrication Equipment China (AMEC), одного из ведущих поставщиков инструментов данного типа в КНР, а также системы компании Mattson Technology, которая в 2016 г. была приобретена китайской компанией Beijing E-Town Semiconductor Technology.

Параллельно с демонтажем и вывозом оборудования, дальнейшая эксплуатация которого может обернуться для компании неприятностями, TSMC занята поиском альтернативы сырью и химикатам китайского происхождения, применяющимся в процессе производства чипов на площадках, которые расположены на территории Тайваня и США.

Прогресс заметен, но до импортонезависимости еще далеко

Аналитики TrendForce констатируют значительные успехи КНР в производстве оборудования, необходимого для изготовления полупроводников. В частности, компании из Поднебесной преуспели в освоении технологий очистки и травления материалов, а также нанесения тонких пленок.

В то же время по-прежнему наблюдается значительное отставание от мировых лидеров в таких областях как литография, метрология, ионная имплантация. В некоторых сегментах степень локализации китайского оборудования не превышает 10%.

TrendForce называет Китай крупнейшим в мире рынком сбыта оборудования для производства полупроводников. Непрерывное увеличение объема мощностей для выпуска и упаковки чипов на территории КНР обеспечивает высокий спрос на соответствующие инструменты и стимулирует развитие предприятий по их выпуску внутри страны.

Предприятия TSMC в США

TSMC рассчитывает вложить в общей сложности $165 млрд в развертывание производства на территории США.

В Аризоне у TSMC сейчас имеется два завода. Первый введен в эксплуатацию в 2025 г., а на втором недавно завершились строительные работы. Исходя из информации, полученной от источников, входящих в число участников цепочек поставок TSMC, ожидается, что завоз и монтаж оборудования на новую площадку начнется в III квартале 2026 г.

Впрочем, первый завод в США должен был заработать еще в 2024 г., но в 2023 г. чипмейкер перенес срок его запуска с 2024 на 2025 г., объяснив это высокими расходами на строительство и нехваткой квалифицированных специалистов, в частности, в сферах строительства и монтажа высокотехнологичного оборудования. В мае 2024 г. на стройке произошел взрыв.

Ранее TSMC в рамках закона CHIPS Act получила от правительства США субсидии в размере $6,6 млрд на запуск предприятий на территории страны.

По сообщению The Wall Street Journal, руководство TSMC рассматривало возможность возврата средств, полученных в виде прямых субсидий, в случае попытки администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump) заполучить долю в компании таким же способом, который позволил правительству США войти в капитал корпорации Intel. Однако позднее WSJ сообщила о том, что администрация Трампа не планирует этого делать, поскольку TSMC и так наращивает объем инвестиций в США.

В августе 2025 г. CNews писал о том, что аризонское предприятие TSMC демонстрирует чистую прибыль на протяжении двух кварталов подряд. Так, во II квартале 2025 г. американская площадка принесла компании 4,232 млрд новых тайваньских долларов (около $140 млн). Также TSMC впервые отчиталась об инвестиционном доходе в США на уровне 6,447 млрд новых тайваньских долларов ($210 млн)