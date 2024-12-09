Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фотобанк Photobank
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|09.12.2024
|
Росзаповедцентр Минприроды России создал фотобанк всей заповедной системы страны на технологиях Yandex Cloud
енис Струков, директор Центра пространственных исследований («Геоинтеллект»), разработчик платформы фотобанка. Теперь каждый фотограф может внести свой вклад в создание цифрового хранилища крас
|06.10.2021
|
Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью
TMT Investments продал свою долю в Depositphotos Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств за свою долю в международном фотобанке Depositphotos. Новость об этом опубликована на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE). TMT Investments владел в Depositphotos 16,7% акций. В сентябре 2021 г. фонд сообщил о заключении
|30.03.2016
|
Россияне с пятикратной прибылью перепродали долю в фотобанке
После частичной продажи доли, у TMT осталось 17% акций Depositphotos Depositphotos – международный фотобанк, позволяющий владельцам фотографий загружать созданные ими произведения с целью даль
|24.07.2013
|
Depositphotos: Человек со смартфоном может заработать миллионы
ень помогла нам на старте Depositphotos. Мы запустили Depositphotos в декабре 2009 года. К созданию фотобанка меня подтолкнула жена. Она фотограф и все время продает куда-то свои работы. Среди
|26.02.2010
|
Самый емкий цифровой фотобанк
Компания Sanho выпустила полезный гаджет для фотографов - HyperDrive Album. Устройство представляет собой карманный фотобанк со встроенным винчестером на 640 Гб, поддерживающий чтение файлов с карт памяти SD и CF. Скорость копирования - 2 Гб/мин с учетом проверки целостности данных. Он также умеет воспроизво
|12.04.2004
|
«Теллур» в «Фотобанке»: проект «ручной сборки»
По словам заместителя генерального директора «Фотобанка» Дениса Петрова, сегодня объемы хранения изображений составляют, как минимум, полми
|01.07.2003
|
Фотобанк Билла Гейтса подал в суд на Amazon
того, компания в данный момент рассматривает еще 120 случаев возможных нарушений ее копирайта. По словам президента Corbis Стива Дэвиса (Steve Davis), речь идет о важном направлении бизнеса, так что фотобанк будет предпринимать агрессивные действия в отношении нарушителей его авторских прав. Хотя формально Corbis не отказывается от сотрудничества с руководством Amazon, которое обещает убра
Фотобанк и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 431 13
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 10
|Зайцев Михаил 309 7
|Инютин Артем 89 6
|Сергеев Дмитрий 61 5
|Каплун Герман 55 5
|Павлов Никита 116 5
|Моргульчик Александр 27 4
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 3
|Smith Brad - Смит Брэд 100 3
|Фланаган-Айстер Елена 2 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
|Усманов Алишер 304 2
|Кареев Андрей 5 2
|Кирпиченко Дмитрий 9 2
|Волож Аркадий 260 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 216 2
|Водясов Алексей 222 2
|Кузьмичев Алексей 51 2
|Авен Петр 64 2
|Хан Герман 53 2
|Фридман Михаил 143 2
|Тульчинский Станислав 85 1
|Фомина Татьяна 9 1
|Петров Денис 4 1
|Набоко Станислав 2 1
|Попов Петр 9 1
|Кирпиченко Ника 5 1
|Чухнова Евгения 7 1
|Чурикова Яна 3 1
|Стариков Павел 1 1
|Комарова Екатерина 2 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Клименко Максим 5 1
|Lecigne Clement - Лесинь Клеман 4 1
|Карпухин Никита 1 1
|Сахнов Константин 5 1
|Бобраков Анатолий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.