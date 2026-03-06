Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191307
ИКТ 14753
Организации 11421
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3556
Системы 26640
Персоны 83240
География 3037
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Lecigne Clement Лесинь Клеман


СОБЫТИЯ


06.03.2026 Хакеры активно используют дыру в движке Google Chrome 1
21.02.2024 Apple публикует обновления для старых устройств против недавних критических уязвимостей 1
07.12.2023 Высокоопасная уязвимость нулевого дня в Chrome требует срочного обновления 1
16.10.2023 Apple исправляет «дыру» уровня ядра в iPhone и iPad, которым исполнилось по 8 лет 1
04.04.2023 Программы-взломщики для правительств отсталых стран методично атакуют смартфоны на iOS и Android 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Lecigne Clement и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1629 4
Google LLC 12375 4
Apple Inc 12804 3
DocsInBox - Pointer - Поинтер 28 1
Microsoft Corporation 25373 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1554 1
Amnesty International 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 757 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7089 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32342 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2380 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2276 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 189 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9760 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1270 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13730 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2738 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 390 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 369 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5425 1
Фотобанк - Photobank 202 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 130 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 714 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 520 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25832 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 809 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7385 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5453 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1920 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12773 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8258 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5252 4
Apple iOS 8352 3
Apple iPad Pro 310 2
Apple iPad mini 425 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 261 2
Apple iPad 3951 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7438 2
Google Chrome - браузер 1665 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 114 1
Apple iPhone 8 186 1
Samsung Internet - браузер 14 1
Google TAG Manager - GTM - менеджер тегов 6 1
Google Android 14870 1
Linux OS 11081 1
Apple macOS 2298 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 1
Microsoft Windows 16481 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 281 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 317 1
Apple iPadOS 130 1
Apple Safari - браузер 881 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 551 1
Мельникова Анастасия 433 3
Зайцев Михаил 321 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 3
Казахстан - Республика 5865 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1176 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Испания - Королевство 3778 1
Малайзия 902 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1227 1
Hacker News 83 1
Google Threat Analysis Group 18 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423862, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240