Google Threat Analysis Group


СОБЫТИЯ


20.02.2026 В iPhone, iPad и Mac найдена «изощренная» уязвимость 1
28.06.2024 Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион 1
21.06.2024 Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня, которые отказывалась считать таковыми 1
21.02.2024 Apple публикует обновления для старых устройств против недавних критических уязвимостей 1
07.12.2023 Высокоопасная уязвимость нулевого дня в Chrome требует срочного обновления 1
16.10.2023 Apple исправляет «дыру» уровня ядра в iPhone и iPad, которым исполнилось по 8 лет 1
29.09.2023 Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО 1
09.12.2022 Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft 1
26.08.2022 Хакеры иранских спецслужб нашли способ потрошить почтовые ящики Gmail и Microsoft 1
18.08.2022 Хакеры захватывают полный контроль над ПК при помощи браузера Chrome. Как решить проблему 1
27.05.2022 Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня 1
12.05.2022 Украинские и российские хакеры объявили друг другу войну 1
04.05.2022 Китайские хакеры без объяснения причин обрушились на российские госструктуры, оборонку и госкомпании 1
03.02.2022 Обиженный хакер в одиночку отключил интернет в целой стране 1
25.02.2021 «Лаборатория Касперского»: Lazarus атакует оборонные предприятия по всему миру 1
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес 1
08.10.2019 В Android появилась «дыра», позволяющая удалённо «рутовать» смартфоны Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo 2

Google Threat Analysis Group и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12355 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1621 9
Apple Inc 12771 5
Microsoft Corporation 25346 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5333 2
Huawei 4299 2
Xiaomi 2043 2
BBK OPPO Electronics 439 2
The Citizen Lab 24 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 1
Thales Group 126 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Conti - Хакерская группировка 41 1
ITG18 - Charming Kitten - Phosphorous - Phosphorus - APT42 - APT35 - Хакерская группировка 4 1
Mustang Panda - Earth Preta - Хакерская группировка 4 1
Samsung Electronics 10725 1
ESET - ESET Software 1147 1
Telegram Group 2672 1
Nginx - Энджайникс 191 1
Yahoo! 3711 1
NSO Group 33 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 82 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 147 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 374 1
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
101Hotels.com 456 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5783 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 1
Государственный совет КНДР - Правительство Северной Кореи 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3126 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1365 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32156 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13690 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7064 12
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 752 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2271 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2370 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9735 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25748 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74048 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2732 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 709 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9822 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 872 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3165 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3290 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32047 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1264 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6648 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1771 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 187 2
Оповещение и уведомление - Notification 5411 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7685 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 971 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57705 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16694 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34113 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7754 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8824 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12743 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3324 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 353 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13351 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 857 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 771 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1359 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 377 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4062 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 12
Apple iOS 8334 7
Google Chrome - браузер 1663 6
Google TAG Manager - GTM - менеджер тегов 6 5
Google Android 14841 5
Linux OS 11050 4
Microsoft Windows 16451 4
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 113 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7415 3
Apple macOS 2288 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 280 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 3
Apple iPad mini 425 3
LG Oreo 2 2
Apple iPad Pro 308 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 2
NSO Group - Pegasus 97 2
Apple iPad 3945 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3463 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 2
Acer Predator 217 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 291 2
Apple iPadOS 129 2
Apple Safari - браузер 880 2
Mozilla Firefox - браузер 1921 2
Google Android 8 - Android Oreo 196 2
Apple iPhone 8 186 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 2
Google Project Zero 38 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 409 2
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 548 2
BBK OPPO A - Серия смартфонов 50 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 62 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 122 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 90 1
Skia Graphics Engine 4 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 140 1
Мельникова Анастасия 433 7
Lecigne Clement - Лесинь Клеман 4 3
Stone Maddie - Стоун Мэдди 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 627 1
Копейцев Вячеслав 4 1
Крутских Андрей 5 1
Aydinbas Johann - Айдинбас Йоханн 1 1
Nour Ayman - Нур Айман 2 1
Водясов Алексей 222 1
Зайцев Михаил 318 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53614 6
Россия - РФ - Российская федерация 158743 5
Европа 24694 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18393 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4121 2
Азия - Азиатский регион 5769 2
Израиль 2791 2
Украина 7821 2
Испания - Королевство 3776 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
Казахстан - Республика 5852 1
Южная Корея - Республика 6885 1
Армения - Республика 2387 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Ближний Восток 3055 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Франция - Французская Республика 8013 1
Венгрия 849 1
Индонезия - Республика 1022 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 1
Испания - Каталония - Барселона 749 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Иран - Исламская Республика Иран 1126 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Сербия - Республика 360 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 580 1
Северная Македония - Республика 100 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 229 1
Мадагаскар - Республика 57 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55177 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51445 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10550 2
Английский язык 6900 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3716 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6978 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8560 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1210 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1080 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32047 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10780 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 817 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5831 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5345 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1894 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20461 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 570 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6272 1
Hacker News 82 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
Mashable 372 1
Forbes - Форбс 933 1
ZDnet 662 1
BleepingComputer - Издание 428 1
GizChina - Издание 82 1
Wired - Издание 272 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
