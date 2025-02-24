Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1

Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 1

Злоумышленники атакуют российские компании под предлогом урегулирования досудебных претензий 1

Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1

MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы 1

Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру 1

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Злоумышленники чаще всего проникают в сети компаний через незакрытые уязвимости в ПО 1

Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender 1

Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome 1

Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО 2

Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США 1

Компании по всему миру атакует хитроумная программа с российским следом 1

Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1

Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1

Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 1

Киберпреступная группировка OldGremlin атаковала крупные компании и банки России 1