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Cobalt Strike инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов)



24.02.2025 Шифровальщик эксплуатирует уязвимости 16-летней давности 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . 1
15.08.2024 Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию 1
25.07.2024 Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии 1
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз 1
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 1
08.05.2024 Злоумышленники атакуют российские компании под предлогом урегулирования досудебных претензий 1
07.05.2024 Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов 1
28.11.2023 Эксперты F.A.C.C.T. раскрыли сетевую инфраструктуру преступного синдиката Comet (Shadow)/Twelve 1
13.11.2023 Bi.Zone: каждая пятая атака происходит с использованием утекших данных пользователей 1
19.09.2023 Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld 1
04.08.2023 Bi.Zone: атаки с применением Cobalt Strike снова обрушились на российские компании 2
27.07.2023 Впервые цепочки поставок ПО были атакованы с использованием открытого кода 1
04.07.2023 PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей 1
16.05.2023 Уязвимости в приложениях и вредоносные письма: «Лаборатория Касперского» назвала распространенные векторы атак программ-вымогателей в 2022 году 1
17.02.2023 Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает 1
27.01.2023 MaxPatrol SIEM научилась выявлять атаки на доменную инфраструктуру и другие угрозы 1
09.12.2022 Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox 1
24.11.2022 Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру 1
23.09.2022 MaxPatrol SIEM обнаруживает продвинутые способы маскировки злоумышленников в инфраструктуре 1
07.09.2022 Злоумышленники чаще всего проникают в сети компаний через незакрытые уязвимости в ПО 1
11.08.2022 Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender 1
27.07.2022 Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор» 1
10.06.2022 Восставший из пепла ботнет принялся за кражу кредитных карт из браузера Google Chrome 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
04.05.2022 Китайские хакеры без объяснения причин обрушились на российские госструктуры, оборонку и госкомпании 1
28.02.2022 Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО 2
18.02.2022 Vmware: системы Linux подвергаются атакам программ-вымогателей и криптоджекинга 2
11.01.2022 Российская кибергруппировка подбрасывает зараженные флешки военным предприятиям США 1
29.12.2021 Компании по всему миру атакует хитроумная программа с российским следом 1
18.11.2021 Group-IB обнаружила атаки хакеров Redcurl на ритейл 1
18.11.2021 «Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 1
19.01.2021 Check Point: Число атак на больницы по всему миру увеличилось на 45% 1
16.11.2020 Varonis: в октябре 43% кибератак были осуществлены с помощью программ-вымогателей 1
23.09.2020 Киберпреступная группировка OldGremlin атаковала крупные компании и банки России 1
04.09.2020 Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов 1

Публикаций - 48, упоминаний - 51

Cobalt Strike и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1428 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 10
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 7
Microsoft Corporation 24671 7
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 4
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 4
Google LLC 11829 4
Trend Micro 604 4
REvil - Хакерская группировка 48 3
ESET - ESET Software 1135 3
Defender 132 3
Telegram Group 2026 2
Cisco Talos 42 2
Best Buy 215 2
Check Point Software Technologies 761 2
GitHub 831 2
Broadcom - VMware 2375 2
Darkside - Хакерская группировка 27 2
Cisco Systems 5124 2
OldGremlin - Хакерская группировка 11 2
Dell Technologies Secureworks 45 2
BlackMatter - Хакерская группировка 12 2
Proofpoint 38 2
Conti - Хакерская группировка 37 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 317 2
RedCurl - Хакерская группировка 7 2
AnyDesk Software GmbH 33 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
Trellix - FireEye 58 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
Arduino Software 63 1
Varonis Systems 38 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
X Corp - Twitter 2848 1
Netgear 238 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
Ростелеком 9749 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 935 1
Yara - Яра 15 2
Colonial Pipeline 33 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
UPS 206 1
Superjob - Суперджоб 528 1
Верный - торговая сеть 291 1
МТЗ Трансмаш 22 1
МТЗ - Минский тракторный завод 2 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 4 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 43
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Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 846 9
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 5
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PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 21 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 241 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 3
Microsoft Exchange 1719 3
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 28 3
FreePik 1031 3
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Microsoft Windows 10 1770 2
Linux OS 10023 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Apple macOS 2074 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1335 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 56 2
Koadic 2 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 2
PowerShell Empire - фреймворк 4 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 2
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2049 2
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F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 2
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2323 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 2
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 12 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1212 1
Аренда 2436 1
BleepingComputer - Издание 346 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 311 1
ZDnet 660 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 1
Google Threat Analysis Group 16 1
HFS Research 48 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 33 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2443 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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