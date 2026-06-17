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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стародубов Максим

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Злоумышленники крадут учетные данные пользователей Steam через зараженные обои для рабочего стола 1
30.07.2025 Cobalt Strike возвращается: злоумышленники атакуют российские организации, размещая вредоносный код на GitHub и в соцсетях 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Стародубов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1047 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5564 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5058 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1903 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13596 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11639 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14091 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33036 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 278 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60751 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2545 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34167 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2917 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 163 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 81 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 63 1
Quora - сайт вопросов и ответов 19 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 1
Перу - Республика 292 1
Россия - РФ - Российская федерация 164049 1
Малайзия 915 1
Япония 13744 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18908 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7291 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8748 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56965 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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