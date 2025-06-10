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Грибанов Станислав


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Гарда» автоматизирует реагирование на инциденты и контроль ИТ-ресурсов 1
11.12.2024 «Гарда» расширяет возможности детектирования неизвестных угроз . 1
29.08.2024 Гарда и Axel PRO защитят корпоративные сети 1
29.08.2024 «Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам 1
20.06.2024 «Гарда» увеличила производительность системы NDR в восемь раз 1
26.12.2023 Новая версия «Гарда NDR» 1
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему 1
19.08.2015 Softline подключила архитектурно-строительный университет Петербурга к Федеральному центру тестирования 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Грибанов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 150 5
Axel Pro - Аксель Про 8 1
Check Point Software Technologies 771 1
Softline - Софтлайн 3004 1
ИКС 341 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 23 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 251 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5367 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 5
C&C - Command and Control server 88 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1934 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1254 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 950 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13040 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4398 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4179 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 832 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 292 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4100 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2400 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 17 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2250 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 697 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 51 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1253 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 659 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 995 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1339 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 80 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 787 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2123 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5054 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3824 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3209 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8104 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 65 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3262 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 811 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6487 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 10 6
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 46 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 53 2
Sliver 11 2
Brute Ratel C4 4 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 107 1
Axel Pro - AxelNAC 4 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 18 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 318 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 153 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1008 1
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 1
Шубин Павел 7 1
Кузнецов Павел 37 1
Гущин Денис 3 1
Иванов Михаил 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 867 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3520 1
Образование в России 2374 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 573 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6017 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2279 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5957 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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