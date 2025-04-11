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Axel Pro AxelNAC



11.04.2025 Axel PRO улучшила производительность платформы в новой версии AxelNAC 1.2.0 1
11.12.2024 Axel Pro внедрила NAC-систему в ГК «Автодом» 1
29.08.2024 Гарда и Axel PRO защитят корпоративные сети 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Axel Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Axel Pro - Аксель Про 6 2
Cisco Systems 5139 1
HP Inc. 5706 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6389 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2250 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4085 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 77 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 779 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3964 1
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Гущин Денис 2 1
Кузнецов Павел 37 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6310 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 794 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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