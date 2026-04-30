Новая версия AxelNAC поддерживает комплаенс-сканеры Linux

Продуктовая студия Axel Pro, отечественный разработчик решений в области информационной безопасности, объявила о выходе новой версии системы контроля доступа AxelNAC 2.1.0. Обновление расширяет поддержку отечественных платформ и сетевого оборудования, добавляет девять новых интеграций и усиливает возможности аудита безопасности инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Axel Pro.

Реализована поддержка сканирования дистрибутивов Linux: Astra Linux, «Ред ОС», «Альт Рабочая станция», Ubuntu и CentOS и пр. Сканер выполняет такие базовые проверки, как контроль версии ядра, статус антивируса, принадлежность пользователя к группам, анализ автозапуска и процессов, верификация файлов по хеш-сумме. Добавлена отправка логов TACACS+ в SIEM-системы в формате CEF, что обеспечивает совместимость с ведущими платформами мониторинга безопасности.

Расширена база профилей сетевого оборудования: добавлена поддержка четырех моделей коммутаторов Hirschmann, Qtech серии QSW-3750, устройств Standar Telecom STK-EX (3 версии прошивок), коммутаторов SNR (3 версии) и точек доступа Eltex AP (WLC). Реализован профиль отправки User Identity для Checkpoint Identity Collector, что упрощает интеграцию с системами идентификации пользователей.

«Данное обновление — очередной виток развития продукта, в котором мы выпустили наш безагентский сканер для Linux. Такая архитектура значительно упрощает внедрение и эксплуатацию функциональности по сканированию и проверки соответствия заданным политикам безопасности доступа в сеть организации. Помимо прочего, были проведены значительные улучшения производительности продукта», – сказал Николай Санагурский, директор департамента развития продуктов Axel Pro.

Подробная документация, инструкции по обновлению и описания всех изменений доступны в базе знаний Axel Pro.

