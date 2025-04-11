Axel PRO улучшила производительность платформы в новой версии AxelNAC 1.2.0

Axel PRO, эксперт в области решений для контроля сетевого доступа (NAC), объявила о выпуске AxelNAC 1.2.0 — обновления, включающего исправления, оптимизацию производительности и ряд новых функций, призванных упростить управление сетевым доступом. Об этом CNews сообщили представители Axel PRO.

Ключевым улучшением является оптимизированное управление гостевым доступом. Теперь учетные данные можно отправлять по SMS прямо из веб-интерфейса, что упрощает и делает более безопасным процесс предоставления доступа. Расширяя возможности SMS-коммуникации, AxelNAC 1.2.0 также поддерживает интеграцию с GSM-шлюзом VoIP Yestar TG100. Кроме того, добавлена поддержка одноранговых доменов для протокола EAP-MSCHAPv2, повышающая гибкость настройки аутентификации. Пользователи теперь могут настраивать Captive-портал, используя свой логотип.

Среди других улучшений: формат вывода ошибок в сценариях аутентификации стал более информативным; резервное копирование TACACS+ интегрировано в основную систему резервного копирования, что повышает надежность защиты данных; оптимизирована логика определения статуса узлов для повышения точности мониторинга. Механизм ротации журналов TACACS+ теперь обеспечивает эффективное управление данными и соответствие требованиям безопасности; в модуле TACACS+ появилась возможность настройки LDAPS по имени и сертификату, упрощая интеграцию с существующей инфраструктурой; устранена уязвимость RADIUS Blast; обновлен профиль коммутаторов Eltex MES23xx для оптимальной совместимости; открытие страниц «Механизмы сканирования» и «События безопасности» теперь происходит быстрее, обеспечивая оперативный доступ к необходимой информации.

«AxelNAC 1.2.0 — это прямой ответ на потребности наших клиентов, которым нужна большая гибкость и усиленная защита их сетей. В процессе разработки команда Axel PRO сосредоточилась на повышении производительности и усилении безопасности продукта. За счет нововведений можно реализовывать дополнительные сценарии контроля доступа для различных групп пользователей с сегментированным доступом к ресурсам и сервисам в корпоративной сети», — сказал Николай Санагурский, владелец продукта AxelNAC, Axel PRO.