Разделы

Безопасность
|

«Гарда» и Axel Pro представили совместное решение для автоматического реагирования на кибератаки

Группа компаний «Гарда» и продуктовая студия Axel Pro завершили интеграцию решений «Гарда NDR» и AxelNAC. Результатом стала автоматизация активного реагирования на инциденты в корпоративных сетях, что позволяет заказчикам повысить уровень киберустойчивости.

Интеграция «Гарда NDR» и AxelNAC сокращает для заказчиков время реагирования, снижает риски и повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры к современным угрозам. Совместно системы могут автоматически реагировать на инциденты ‒ при обнаружении аномалий или признаков атаки изолировать скомпрометированный хост, разорвать подозрительное соединение и устранить угрозу в режиме реального времени. При этом критически важные бизнес-процессы заказчика не пострадают.

«Автоматическое реагирование из коробки позволяет блокировать атаки и предоставляет заказчику реальную защиту, а не ее видимость. В отличии от устаревших российских NTA, опирающихся на сигнатурный анализ, “Гарда NDR” детектирует и блокирует продвинутые угрозы, используя поведенческий анализ и машинное обучение. Это особенно важно в условиях, когда скорость реакции определяет, будет ли инцидент точечным или перерастет в кризис», ‒ сказал Станислав Грибанов, руководитель продукта «Гарда NDR».

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«Axel Pro развивает экосистему кибербезопасности. В партнерстве с „Гарда“ мы объединили наш опыт в сетевом контроле с аналитическими возможностями NDR. Мы создали интеграцию, которая помогает заказчикам быстрее реагировать на инциденты и предотвращать ущерб», ‒ отметил Николай Санагурский, руководитель департамента развития продуктов Axel Pro.

Совместная установка решений уже доступна для заказчиков. Она подходит для корпоративных и государственных организаций, совместима с действующей ИТ-инфраструктурой и соответствует требованиям российского законодательства в области информационной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Два «бага» в платформе автоматизации печати Xerox грозят запуском произвольного кода. Один из них критический

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: