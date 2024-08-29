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Гарда и Axel PRO защитят корпоративные сети

Продуктовая студия Axel PRO и группа компаний «Гарда» объединили усилия для обеспечения интегральной защиты сетевой инфраструктуры российского бизнеса и повышения оперативности реагирования на актуальные угрозы. Компании сфокусируются на эффективном противодействии современным вызовам в кибербезопасности и надежной защите данных. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

На старте сотрудничества компании нацелились на интеграцию продуктов для повышения эффективности реагирования на инциденты информационной безопасности. Разработчики намерены создать методы изолирования сегментов сети в случае обнаружения аномальной активности без влияния на бизнес-процессы.

Для достижения стратегических целей компании интегрируют «Гарда NDR», программный комплекс для выявления и предотвращения кибератак, расследования сетевых инцидентов и защиты сети от проникновения с возможностью записи и хранения всех сетевых потоков, и AxelNAC, систему для обеспечения контроля доступа в корпоративную сеть.

«Мы понимаем, что безопасность является ключевым аспектом успешного ведения бизнеса. Сетевая инфраструктура заказчиков особенно уязвима перед современными вызовами, а потому требует продуманной и эффективной защиты. Совместные наработки с “Гарда“ дают нам возможность предлагать клиентам комплексное и качественное решение, позволяющее оперативно выявлять и блокировать злоумышленников в сети компании. Мы стремимся к тому, чтобы каждая компания могла сосредоточиться на своем бизнесе, зная, что ее данные находятся под надежной защитой», — сказал Денис Гущин, операционный директор Axel PRO.

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«Интеграция продуктов классов Network Access Control и Network Detection & Response — логичное решение, следующее эволюционному подходу, — сказал директор по стратегическим альянсам и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов. — Для “Гарда NDR“ продукт AxelNAC станет источником ценной дополнительной информации о происходящем в сети, которая значительно обогатит контекст выявляемых событий. Так, станет проще соотносить безликие сетевые узлы с подключенными устройствами и параллельно коррелировать наблюдаемую картину с корпоративными сетевыми политиками. Комплексно используя продукты, клиенты получат “из коробки“ решение для обеспечения максимальной прозрачности при мониторинге трафика».

«Коллаборация с Axel PRO станет основой для появления на рынке уникального решения для активного противодействия актуальным угрозам, которое ранее могло быть реализовано только передовыми иностранными вендорами», — сказал руководитель продукта «Гарда NDR» Станислав Грибанов.

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