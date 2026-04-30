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Eltex WLC Eltex AP серия контроллеров беспроводного доступа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.04.2026 Новая версия AxelNAC поддерживает комплаенс-сканеры Linux 1
30.11.2023 Предсерийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Eltex WLC и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 211 1
Rheinmetall Elektronik AG - Hirschmann 5 1
Axel Pro - Аксель Про 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
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Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 305 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Kaspersky SafeStream 4 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Axel Pro - AxelNAC 8 1
Eltex Airtune 4 1
Linux OS 11533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Санагурский Николай 4 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 249 1
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