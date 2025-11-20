Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

F6 Malware Detonation Platform интегрирована c «Гарда NDR»

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и группа компаний «Гарда», производитель продуктов для защиты данных и сетевой безопасности для бизнеса, объявляют о технологической интеграции модуля F6 Malware Detonation Platform с системой выявления и реагирования на сетевые угрозы «Гарда NDR». Об этом CNews сообщили представители F6.

Модуль Malware Detonation Platform решения F6 Managed XDR — это «песочница» (Sandbox), которая принудительно вскрывает — «детонирует», а затем проверяет потенциально опасные файлы и ссылки в изолированной виртуальной среде. Благодаря этому MDP защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции и сетевой трафик компании от всех типов современных киберугроз и ВПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек данных.

Система «Гарда NDR» анализирует сетевой трафик и телеметрию, с помощью ИИ выявляет обход периметровых средств защиты информации, компрометацию учетных записей и другие угрозы, а также предоставляет возможность активного реагирования на инциденты.

Интеграция решений создает мощный контур проактивной защиты. «Гарда NDR» выявляет аномалии в трафике и отклонения от нормального поведения, автоматически передает артефакты на экспертизу в F6 MDP для «принудительной детонации» и детального изучения. «Песочница» имитирует действия реального пользователя, заставляя вредоносную программу обнаружить себя. Если файл признан вредоносным, он блокируется, а ИБ-команда получает подробный отчет. Синергия продуктов позволяет не просто детектировать, но и предупреждать распространение вредоносных объектов, значительно повышая степень защищенности бизнеса.

«Для нас это партнерство – стратегический шаг в обеспечении свободы пользователей. Мы не ограничиваем возможности автоматического анализа файлов решениями из закрытых моновендорных экосистем, а предоставляем нашим пользователям возможность работы с решениями от различных поставщиков. Интеграция с F6 Malware Detonation Platform позволяет нам создать целостный контур защиты, где решения усиливают друг друга, закрывая ключевые векторы современных атак – от скрытого движения злоумышленника в сети до доставки финальной вредоносной полезной нагрузки», – сказал руководитель продукта «Гарда NDR» Станислав Грибанов.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

«Организации, защищаемые «Гарда NDR», благодаря интеграции системы с F6 MDP получат дополнительный уровень защиты от актуальных киберугроз и сложных целевых атак, которые не распознаются антивирусами. Наша «песочница» гибко интегрируется по API с другими системами, работает как с ОС Windows, так и с российскими операционными системами на базе Linux. Техническое сотрудничество F6 и Гарда позволит повысить защиту пользователей, объединив преимущества решений», – сказал Дмитрий Черников, бизнес-руководитель департамента детектирования и предотвращения угроз (MXDR) компании F6.

Модуль Malware Detonation Platform является частью F6 Managed XDR, комплексного решения, которое позволяет реализовать полный цикл киберзащиты, объединяя возможности классического SOC — от мониторинга и анализа угроз до оперативного реагирования на инциденты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще