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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170018
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Черников Дмитрий


03.03.2025 Серверы ITpod успешно прошли тест на совместимость с решением F6 Managed XDR 1
21.11.2024 Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС» 1
14.08.2015 Avaya оптимизировала работу МФЦ Красноярского края 1
17.10.2014 На itCOM-2014 десятки красноярцев зарегистрировались на портале госуслуг 1
10.04.2013 МФЦ Красноярского края перешли на межведомственное электронное взаимодействие 1
03.07.2012 Исполнительная власть Красноярского края переходит на единый e-документооборот 1
25.05.2012 Органы власти Красноярского края переходят на единый электронный документооборот 1
02.03.2012 Инфоматы электронного правительства появятся в каждом поселении Красноярского края 1
28.10.2010 ТМТ автоматизировала оперативный учет с помощью «1С:Управления торговлей 8» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Черников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Вектро 5 1
Ред Софт - Red Soft 730 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
8282 1
Ростелеком 9770 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12610 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5770 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1720 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2903 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4046 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2408 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6862 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 260 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 497 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3974 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3097 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 739 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1456 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2965 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 398 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1944 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5102 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 174 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 781 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 195 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 439 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9401 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24625 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3772 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 28 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 2
Apple macOS 2076 1
Linux OS 10040 1
Microsoft Windows 15749 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 959 1
Avaya IP Office Cloud Platform 82 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 449 1
Рустамов Рустам 417 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1401 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1672 4
Россия - РФ - Российская федерация 145709 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 617 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 505 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 861 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - СФО - Кемеровская область 908 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 891 1
Россия - СФО - Омская область 679 1
Россия - ПФО - Самарская область 1330 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1683 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2964 1
Италия - Итальянская Республика 4362 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 90 1
Россия - СФО - Республика Тыва 313 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10016 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 396 1
Паспорт - Паспортные данные 2529 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1202 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1575 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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