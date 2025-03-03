Серверы ITpod успешно прошли тест на совместимость с решением F6 Managed XDR

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITpod, входит в корпорацию ITG, и компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, провели совместное тестирование сервера vStack и решения F6 Managed XDR. Испытания показали, что оборудование и ПО бесперебойно работают в едином контуре. Об этом CNews сообщили представители ITpod.

Для проведения тестирования ITpod предоставил сервер vStack-R SL201-D12R-NV-G3 на базе процессора Intel Xeon Platinum 8358. Компания F6 протестировала установку на сервер и корректную работу под нагрузкой всех модулей решения F6 Managed XDR для проактивного обнаружения сложных и неизвестных киберугроз.

Флагманское решение F6 Managed XDR противостоит программам-шифровальщикам, троянам, шпионам, бэкдорам, вредоносным скриптам и скрытым каналам передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Managed XDR приоритезирует инциденты, изолирует зараженные хосты, блокирует спам, фишинг, вредоносные письма, противостоит целевым атакам, освобождая ИБ-команду от рутины благодаря использованию передовых технологий машинного обучения и данных из системы киберразведки F6 Threat Intelligence.

Серверы vStack-R от ITpod специально разработаны для работы с гиперконвергентным решением vStack HCI и эксплуатируются в пяти странах мира.

«Проведение тестирования совместимости серверов vStack-R с одним из самых популярных решений в области кибербезопасности — стратегический шаг нашей компании на пути к предоставлению качественного, отказоустойчивого оборудования, способного поддержать любые цели бизнеса. Результаты исследования лягут в основу новых спецификаций серверов», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITpod, корпорация ITG.

По мнению технических экспертов F6, эффективность совместной работы двух продуктов — серверов vStack и решения Managed XDR, — оценят крупные предприятия из сегмента Enterprise, заинтересованные в выстраивании эшелонированной защиты.

«Противодействие актуальным киберугрозам, таким как атаки программ-вымогателей, шпионского ПО, банковским троянам является ключевой задачей ИБ-департаментов. Гарантия бесперебойной совместной работы отечественного программного обеспечения для обнаружения угроз и серверного оборудования предоставляет клиентам возможность не только защитить ИТ-инфраструктуру, но и наладить стабильную работу решения на базе российских серверов ITpod», — отметил Дмитрий Черников, бизнес-руководитель департамента детектирования и предотвращения угроз (MXDR) компании F6.