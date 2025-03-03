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ITG ITglobal.com vStack-R


03.03.2025 Серверы ITpod успешно прошли тест на совместимость с решением F6 Managed XDR 1
22.02.2024 Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy 1
23.10.2023 Itglobal.com и vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для CloudTek 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 96 2
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Nvidia Corp 3514 1
NetApp - Network Appliance 639 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3094 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1011 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3780 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5437 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5102 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 44 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Эйнерджи 11 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 28 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 91 1
ITG - ITglobal.com - vStack SPP - vStack Service Provider Panel 3 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Белов Василий 44 2
Мриль Станислав 14 1
Молодык Владимир 7 1
Кенебаев Мурат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 2
Казахстан - Республика 5573 2
Нидерланды 3532 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1043 1
Беларусь - Белоруссия 5727 1
Турция - Турецкая республика 2378 1
Канада 4896 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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