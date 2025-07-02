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ITG ITglobal.com vStack SPP vStack Service Provider Panel


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Корпорация ITG построит облачную инфраструктуру для IaaS-провайдера «Аквафон-GSM» 1
13.06.2024 ГК Softline стала поставщиком vStack по программе лицензирования SPP 1
18.04.2024 «Миран» выбрал vStack для предоставления облачных услуг 1
23.10.2023 Itglobal.com и vStack завершили проект по созданию облачной инфраструктуры для CloudTek 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 136 3
Softline - Софтлайн 3059 1
Aquafon - Аквафон-GSM 4 1
Аквафон 16 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 44 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22172 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2948 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1036 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31004 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2698 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16461 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21373 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54286 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 351 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 796 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14104 1
DDR - Double data rate 2825 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 632 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 695 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3035 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2691 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1999 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1041 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9808 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5920 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16614 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21486 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3803 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10743 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 909 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1585 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 318 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 111 4
ITG - ITglobal.com - vStack Cloud Panel 5 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 87 1
ITG - ITglobal.com - vStack-R 3 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Карпов Евгений 53 2
Белов Василий 62 2
Аргунов Дмитрий 6 1
Мриль Станислав 14 1
Гаврилова Светлана 1 1
Жуков Никита 2 1
Кенебаев Мурат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151440 2
Абхазия - Республика 179 1
Казахстан - Республика 5701 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1257 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9475 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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