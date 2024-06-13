ГК Softline стала поставщиком vStack по программе лицензирования SPP

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, подписала соглашение о партнерстве с разработчиком платформы виртуализации vStack. Таким образом, ГК Softline стала вторым в России партнером-поставщиком вендора. Это позволит команде Softline предлагать своим заказчикам и сервис-провайдерам программу лицензирования vStack SPP для построения публичных и гибридных облаков на более выгодных условиях. Программа предполагает использование программного обеспечения vStack на условиях ежемесячной подписки с оплатой по мере использования и расширения.

vStack — российская гиперконвергентная платформа виртуализации для построения виртуального ЦОДа. Платформа vStack обеспечивает более высокую производительность аппаратного обеспечения в отличие от альтернативных продуктов, основанных на KVM, за счет работы в условиях CPU overcommit, отсутствия падения производительности при потере избыточных элементов и широкого спектра поддерживаемого оборудования.

«В новом качестве поставщика платформы vStack мы рады предоставить нашим клиентам выгодные преимущества в рамках нашего взаимодействия. Офисы ГК Softline расположены во всех крупных городах России, у нас внушительный штат опытных пресейл-инженеров, технических специалистов и специалистов техподдержки, и мы можем работать на гибких для заказчика условиях, предоставляя различные варианты оплаты, отсрочку и так далее. Кроме того, компании могут воспользоваться нашим уникальным онлайн-демокафе, в котором доступны для тестирования наиболее востребованные решения по виртуализации и бэкапу, интегрированные с различными операционными системами и офисными приложениями. С платформой нашего партнера vStack заказчики смогут познакомиться в демокафе уже в ближайшее время», — сказал Дмитрий Аргунов, руководитель отдела поддержки продаж решений виртуализации и резервного копирования ГК Softline.

«С ГК Softline мы сотрудничаем уже более двух лет, за это время мы убедились в профессионализме команды и теперь рады доверить ей поставку наших продуктов по программе лицензирования vStack SPP. Программа является уникальным предложением для сервис-провайдеров, благодаря панели управления vStack Cloud Panel, которая позволяет предоставлять клиентам “облака под ключ”», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.