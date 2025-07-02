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Аквафон


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Корпорация ITG построит облачную инфраструктуру для IaaS-провайдера «Аквафон-GSM» 1
10.12.2024 В Абхазии по ночам будут отключать интернет для борьбы с майнингом 1
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 2
03.09.2018 Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia 2
01.07.2016 Совладельцем абхазского сотового оператора оказался российский бизнесмен 2
29.04.2016 Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии 2
25.01.2016 Южная Осетия недовольна дорогим и некачественным «Мегафоном» 2
14.10.2014 Болельщики «Формулы-1» оказались в роуминге с абхазскими сотовыми операторами 1
05.08.2013 Валерий Ермаков завершил работу в должности директора по региональным операциям «МегаФона» 1
06.10.2011 «Мегафон» построит памятник грузино-осетинскому конфликту 1
30.09.2009 В телефонном коде России появилось новое государство 1
03.10.2008 Грузия требует от «Мегафона» деньги 1
28.08.2008 "Сотовики" признали независимость Абхазии и Южной Осетии 3
29.03.2007 Абхазия: Российские и грузинские сотовые операторы работают в республике нелегально 1
28.11.2006 Абхазия прервала монополию «Мегафона» 2
22.12.2005 Российских сотовиков задержали при переходе госграницы 3

Публикаций - 16, упоминаний - 26

Аквафон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9387 14
Ростелеком 10003 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 7
Остелеком 19 7
Питерская группа связистов 435 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 3
Huawei 4047 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5706 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 347 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 3
МегаФон - Мобиком 225 3
ZTE Corporation 754 2
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 2
EY - Ernst & Young Global 374 2
Siemens AG - Siemens Group 2604 2
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 8 2
Абхазсвязь 3 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 777 1
Мобител 66 1
Газпром телеком - Газпром связь 11 1
Электросвязь 268 1
ИнтерОс - Иртел 5 1
Юг-Телеком 2 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 336 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 56 1
Geocell 27 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 184 1
Telia Company - TeliaSonera - ТелиаСонера Интернэшнл Кэрриер Раша 7 1
Comtel Eastern 19 2
Газпром ПАО 1375 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
MIG - Metromedia International Group 58 1
Связной ГК 1375 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4653 2
Правительство Республики Абхазия - Кабинет министров Республики Абхазия - органы государственной власти 8 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2841 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6114 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6313 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28383 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21267 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6571 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8730 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25019 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2539 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8237 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8678 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1402 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4949 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16506 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 617 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3736 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53726 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 728 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1790 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2396 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29465 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2146 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8455 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2895 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 721 1
Аналоговые технологии 2799 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3838 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 564 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2932 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 1
Apple iMessage - Мессенджер 162 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
FreePik 1178 1
Рейман Леонид 1052 3
Палант Евгений 4 3
Гиголаев Хасан 6 2
Саакашвили Михаил 18 2
Савчук Олег 2 2
Кочиев Григорий 2 1
Джиоев Мириан 6 1
Санакоев Давид 1 1
Путин Владимир 3257 1
Ермаков Валерий 132 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 1
Паршуков Александр 8 1
Климов Андрей 86 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Халваш Беслан 1 1
Арвеладзе Георгий 3 1
Маргиев Сергей 1 1
Кабисов Георгий 7 1
Солдатенков Сергей 161 1
Кабиссов Георгий 1 1
Кокоев Геннадий 1 1
Кокойты Эдуард 4 1
Бибилов Анатолий 2 1
Джинджолия Тимур 1 1
Артимович Дмитрий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 15
Абхазия - Республика 177 14
Грузия 1259 13
Южная Осетия - Государство Алания 111 9
Южная Осетия - Цхинвал 29 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 523 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52709 3
Финляндия - Финляндская Республика 3632 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1902 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1052 2
Молдавия - Республика Молдова 715 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 215 1
Грузинская ССР - Грузинская Советская Социалистическая Республика 2 1
Казахстан - Республика 5678 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1629 1
Армения - Республика 2334 1
Грузия - Тбилиси 103 1
ПМР - Тирасполь 16 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 1
Дания - Королевство 1311 1
Европа Восточная 3110 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 738 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 12 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Германия - Федеративная Республика 12808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 1
Европа 24430 1
НКАО - Степанакерт - Ханкенди 2 1
Франция - Французская Республика 7914 1
Польша - Республика 1987 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Абхазия - Сухум 9 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 32 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 693 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53040 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7130 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6642 3
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 16 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24983 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3615 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5142 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11346 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8284 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16828 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2588 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5906 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1178 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 515 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5624 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1680 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9181 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5773 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 536 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5212 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3430 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6116 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 425 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 219 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2526 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 17 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 192 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Рустави 2 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1235 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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