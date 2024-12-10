В Абхазии по ночам будут отключать интернет для борьбы с майнингом

В Абхазии планируют по ночам отключать доступ в интернет. Это необходимо для борьбы с майнингом, который в условиях серьезного энергодефицита создает проблемы республике.

Отключение интернета по ночам

Правительство Абхазии рассмотрит вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Одной из предлагаемых мер должно стать отключение доступа в интернет по ночам. Тестовое отключение интернета должно было происходить с 00:00 до 7 утра 10 декабря – соответствующее обращение к интернет-провайдерам делал Штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии.

По словам гендиректора «Черноморэнерго» Тимура Джинджолия, 40-45 мегаватт от общей энергосистемы потребляются действующими майнинг-фермами. В год это составляет порядка 350 млн. кВТ-ч.

«Это больше нашего дефицита, который сейчас складывается, – отметил Джинджолия. – Даже в такой тяжелой ситуации продолжается незаконный майнинг, что еще больше усугубляет кризис, из-за которого сегодня страдает все население страны».

Фото: FreePik Причина популярности майнинга в Абхазии – низкие тарифы на электроэнергию

Кроме того, из-за дефицита электроэнергии с 10 декабря в Абхазии на неделю закроются школы и детские сады.

Энергокризис в Абхазии

Причиной энергокризиса стало ухудшение отношений с Россией: Россия повысила тарифы на поставляемое в Абхазию электричество, и стало требовать его предоплаты. Кроме того, Россия приостановила социальные выплаты жителям Абхазии. В свою очередь, причиной этого стал отказ парламента Абхазии от ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое позволяло бы российским компаниям инвестировать в экономику республики и приобретать земельные участки.

Почему в Абхазии популярен майнинг

Как пояснил Cnews предприниматель, работающий в Абхазии, причиной популярности майнинга в республике являются низкие тарифы на электроэнергию. Тариф составляет 1,7 руб. за кВт, причем ранее он был еще ниже – 0,4 руб. кВт.

При этом значительная часть территории республики – до столицы Сухума – обеспечивается за счет российской электроэнергии. У Абхазии в совместном использовании с Грузией также находится Ингури ГЭС. Но в ней, из-за низкого уровня воды в водохранилище, из пяти турбин используются только две. При этом 60% электроэнергии с этих двух турбин нужно отдать Грузии, добавляет собеседник CNews.

Почему без интернета майнинг не будет работать

Без интернета майнинг работать не может, поясняет гендиректор агентства поисковой оптимизации Seogun Дмитрий Артимович. «Для того, чтобы сформировать блок транзакций, эти транзакции сначала нужно получить от остальных участников сети, – объясняет Артимович. – Если майнеру удается быстрее остальных рассчитать хеш блока, этот блок нужно выбросить в сеть, чтобы его также приняло большинство других участников сети. Для этого и нужен интернет».

В Абхазии два оператора сотовой связи: «Аквафон» (подконтролен российскому «Мегафону») и «А-Мобайл» (подконтролен российскому предпринимателю Евгению Паланту). Также в республике действует ряд операторов проводного интернета, например, госпредприятие «Абхазсвязь» и «Гагра-Телеком».