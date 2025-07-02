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Корпорация ITG построит облачную инфраструктуру для IaaS-провайдера «Аквафон-GSM»

Корпорация ITG начала проект с первым оператором сотовой связи в Республике Абхазия – «Аквафон-GSM». В инициативе задействованы три компании зонтичного бренда: международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com, разработчик платформы виртуализации vStack и производитель серверного оборудования корпоративного уровня ITPOD. В ходе проекта «Аквафон» уже подключился к партнерской программе vStack Service Provider Program и приобрёл программно-аппаратный комплекс, созданный на базе решений ITPOD и vStack. Сегодня система проходит настройку и в скором времени будет интегрирована в инфраструктуру оператора сотовой связи силами Itglobal.com. Проект позволит «Аквафон» развернуть собственную облачную IaaS-платформу и стать первым в стране сервис-провайдером.

Программа vStack Service Provider Program предназначена для компаний, развивающих облачные направления IaaS, PaaS и SaaS. Участники получают лицензию на использование платформы vStack с моделью оплаты по факту потребления ресурсов. Это позволяет гибко масштабировать инфраструктуру и быстро реагировать на рост спроса со стороны клиентов.

«Для «Аквафон» это не просто масштабный опыт внедрения российских ИТ-решений в управление серверной инфраструктурой — это шаг к запуску совершенно нового для страны направления бизнеса. Компания становится первым облачным провайдером в Абхазии и прокладывает путь для развития локального IaaS-рынка. Корпорация ITG поддержала этот шаг на всех этапах — от проектирования до внедрения, предоставив готовое решение в виде программно-аппаратного комплекса на базе технологий vStack и ITPOD», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

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Программно-аппаратный комплекс построен на серверах ITPOD формата 2U с двумя процессорами Intel Xeon 6326, оперативной памятью DDR4 и NVMe-накопителями. Такая конфигурация обеспечивает высокую вычислительную мощность и справляется с ресурсоемкими задачами.

Виртуальная инфстраструктура создана на базе гиперконвергентной платформы vStack HCP, а управление и биллинг реализованы при помощи продукта vStack Cloud Panel. vStack HCP объединяет серверы в единую систему, в отличие от традиционного подхода с раздельными модулями хранения, вычислений и сети. Это упрощает эксплуатацию и повышает отказоустойчивость. Еще одно преимущество — единое окно сервисной поддержки для оборудования и ПО, что ускоряет решение технических вопросов. Совместимость компонентов комплекса протестирована и подтверждена вендорами.

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