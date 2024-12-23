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ITG ITglobal.com vStack Cloud Panel



23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
13.06.2024 ГК Softline стала поставщиком vStack по программе лицензирования SPP 1
07.06.2024 vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

Nutanix 98 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
Broadcom - VMware 2359 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 236 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 335 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 150 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
Pay-As-You-Grow - Оплата по мере роста 19 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 3
ITG - ITglobal.com - vStack VDI 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack Storage 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack Backup 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack SPP - vStack Service Provider Panel 3 1
Карпов Евгений 40 3
Казыев Андрей 1 1
Аргунов Дмитрий 6 1
Жуков Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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