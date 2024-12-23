ITG ITglobal.com vStack Cloud Panel
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Nutanix 98 1
|ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
|Broadcom - VMware 2359 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
|ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 3
|ITG - ITglobal.com - vStack VDI 1 1
|ITG - ITglobal.com - vStack Storage 2 1
|ITG - ITglobal.com - vStack Backup 1 1
|ITG - ITglobal.com - vStack SPP - vStack Service Provider Panel 3 1
|Карпов Евгений 40 3
|Казыев Андрей 1 1
|Аргунов Дмитрий 6 1
|Жуков Никита 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.