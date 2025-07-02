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Aquafon Аквафон-GSM

Aquafon - Аквафон-GSM

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Корпорация ITG построит облачную инфраструктуру для IaaS-провайдера «Аквафон-GSM» 1
18.05.2016 Россия и Абхазия подписали меморандум о снижении тарифов на роуминг 1
29.08.2014 «Рапида» и «Банк Русский Стандарт» расширили список поставщиков услуг в системе электронного банкинга 1
24.08.2010 Акционеры «МегаФона» рассмотрят вопрос о приобретении 100% акций «ПетерСтара» у «Синтерры» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Aquafon и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9387 2
Цифра Один 7 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 56 1
БДК - БалтикДатаКом 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 802 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Остелеком 19 1
Связной Мобайл - MVNO-оператор 11 1
Шопоголик 6 1
Русский стандарт Банк 455 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Правительство Республики Абхазия - Кабинет министров Республики Абхазия - органы государственной власти 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21267 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17452 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10896 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1695 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4146 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25019 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5187 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16506 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2539 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12479 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10662 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2932 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 1
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Словения - Республика 251 1
Дания - Королевство 1311 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Польша - Республика 1987 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Абхазия - Республика 177 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Израиль 2761 1
Швеция - Королевство 3649 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49597 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53040 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6037 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 141 1
НКО - Некоммерческая организация 524 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11184 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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