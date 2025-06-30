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EY Ernst & Young Global EY-Parthenon

EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon

СОБЫТИЯ

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30.06.2025 Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат

спространение искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий. Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечного продукта
07.10.2022 «1С» открывает совместный бизнес с топ-менеджером ушедшей из России Ernst & Young

. Он же заявлен в компании гендиректором. Человек с таким же именем до недавнего времени работал в статусе партнера в российском офисе ушедшей из России на фоне украинских событий британской компании Ernst & Young. В мире она известна своей аудиторско-консалтинговой деятельностью и входит в так называемую большую аудиторскую четверку наряду с Deloitte (Великобритания), PricewaterhouseCooper
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots

Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp объявили о включении 18 стартапов в программу Global Pilots, направленную на поддержку российских инновационных проектов в выходе на международный рынок. В качес
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн

Вторая волна Как стало известно CNews, компания Microsoft в партнерстве с EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate запустили набор участни
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»

ГК «Корус консалтинг» совместно с EY перевели одного из крупнейших отечественных DIY-ритейлеров СТД «Петрович» на новую единую систему финансового и управленческого учета. Модернизация и автоматизация бизнес-процессов, кардинал
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов

Завершилось обучение первого набора программы Global Pilots, организованной Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate и направленной на поддержку российских инновационных стартапов в выходе на международный рынок. 28 мая 2020 г. прошло финал
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок

Определены участники программы Global Pilots Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке фонда Altergate отобрали 20 стартапов, которые примут учас
28.01.2020 Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок

Инициатива Global Pilots Как стало известно CNews, Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate запускают программу Glo
24.04.2018 Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка

темной интеграции, создание платформ. С ростом количества смартфонов беспроводной широкополосный интернет в России становится все более востребованным. Об этом говорится в новом исследовании компании EY «Беспроводной широкополосный интернет для цифровой экономики», в котором эксперты EY представили анализ текущего состояния рынка. Говоря об основных драйверах развития широкополосного
12.11.2015 SAP, EY и SPI подготовили предложение в области корпоративной безопасности и противодействия коррупции

Компания SAP совместно с компанией EY, специализирующейся в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования, и Институтом проблем безопасности и анализа информации (SPI) анонсировали инновационное предло
12.11.2014 Более трети организаций не владеют актуальной информацией о рисках в сфере ИБ

этом более трети (37%) не обладают пониманием актуальных рисков кибербезопасности, которое необходимо для борьбы с такими угрозами. Это один из ключевых выводов ежегодного международного исследования EY по вопросам информационной безопасности «На шаг впереди киберпреступников», в котором приняли участие 1 825 организаций из 60 стран, сообщили CNews в компании EY. Исследование показал
03.06.2014 Технологический рынок M&A бьет финансовые рекорды

. Всего на сделки было потрачено $166,2 млрд, что на $1,4 млрд больше, чем в 2007 г. Ernst & Young (EY) оценивает сумму сделок в этом направлении еще выше – в $188,2 млрд. Это на 65% больше, че
28.02.2014 ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке

Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) совместно с компанией EY анонсировала специализированное комплексное решение, предназначенное для организации финансового мониторинга в банках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной орга
06.11.2013 Страховщики игнорируют мобильные технологии

Международная консультационная компания EY, специализирующаяся в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультиров
31.10.2013 Дефицит талантливых специалистов не позволяет компаниям развернуть борьбу против хакеров на должном уровне

Согласно результатам международного исследования компании EY по информационной безопасности за 2013 г., посвященного оценке уровня осведомленности бизнеса об угрозе хакерства и принимаемых им мер, 93% компаний сохраняют или наращивают значительный объ
02.07.2013 Марк Уайнбергер вступает в должность председателя совета директоров и главного исполнительного директора EY

Международная компания EY объявила о вступлении Марка Уайнбергера в должность ее председателя совета директоров и гл
28.02.2013 Ernst & Young: Глобальные телеком-операторы рискует потерять доверие инвесторов, если кардинально не изменят показатели эффективности
15.10.2012 ИТ-директора рискуют потерять статус топ-менеджеров

Компания Ernst & Young провела исследование с целью выяснить, какое место отводится сегодня руководите
03.02.2012 Ernst & Young потеряла диск своего клиента с конфиденциальными данными

ансовой компании Regions Financial Corp. Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда архив с личной информацией сотрудников Regions на флеш-диске был отправлен стороннему аудитору — компании Ernst & Young. После получения архива в Ernst & Young он был отправлен по почте в один из офисов компании, и в процессе пересылки диск с данными пропал. На флеш-диске содержался архив с

06.04.2010 «Эрнст энд Янг» проведет аудиторскую проверку отчетности «Сибирьтелекома» в 2010 г.
10.07.2009 Ernst & Young: на аукционах продаются конфиденциальные данные за копейки

Исследование ирландского подразделения консалтинговой компании Ernst & Young показало, что на компьютерных аукционах часто продаются компьютерное оборудование, содержащее строго конфиденциальную информацию, сообщает Perimetrix. Так, специалисты Ernst &

24.06.2008 Топ-10 бизнес-рисков 2008

В процессе исследования компании Ernst & Young были выделены 10 основных стратегических рисков как для глобальной экономики в

26.03.2008 СЗТ выбрал «Эрнст энд Янг» для проведения аудита
04.03.2008 Мировой рынок ИБ: деньги и люди закончились

ре информационной безопасности (46%). Эти причины возглавляют составленный аналитическим агентством Ernst & Young список основных факторов, сдерживающих развитие отрасли ИБ в мире. В предыдущие
21.02.2008 Ernst&Young подтвердит объективность CNews Awards 2008

руктурах, крупных промышленных корпорациях и предприятиях малого бизнеса». Он также подчеркнул, что Ernst & Young с удовольствием принимает участие в церемонии CNews AWARDS. «Компания Ernst&You
28.09.2007 8 октября откроется TeleEvo 2007

качества предоставления услуг конечному потребителю. Платиновым спонсором форума является компания Ernst & Young, международный консультант на рынке телекоммуникаций во всем мире и в странах С
28.04.2007 "Связьинвест" выбрал "Эрнст энд Янг" для проведения аудита
15.03.2006 У Ernst&Young украли 5 ноутбуков с клиентской базой

История началась в феврале текущего года, когда из машины сотрудника компании Ernst & Young был украден ноутбук, в котором хранились номера социального страхования и прочая персональная информация клиентов фирмы. Причем одним из клиентов, номер социальной страховки котор
01.02.2006 ИТ-безопасность: никто не готов к новым угрозам

Компания Ernst&Young выпустила очередную, восьмую, версию своего ежегодного отчета "Global Information
05.12.2005 Крупнейшие банки мира отмывали деньги русских связистов?

всем мире». Чтобы окончательно развеять все сомнения, IPOC заказал у московского отделения компании Ernst & Young аудиторскую проверку «питерских» офшоров. Однако отчет E&Y, раскрывший истинные
31.01.2005 "Эрнст энд Янг" назначила ведущего MBCI-специалиста
17.09.2003 E&Y исследовал проблемы ИТ-безопасности в СНГ

опасности и повышения требований к отказоустойчивости систем. Как свидетельствуют результаты опроса Ernst & Young,* большинство компаний из стран СНГ считает, что основную ответственность за об
16.07.2003 Ernst & Young представил результаты международного опроса по информационной безопасности

системам и информационной безопасности должны уметь более четко разъяснять, насколько важна информационная безопасность для стратегии бизнеса компании – таков вывод нового опроса, проведенного фирмой Ernst & Young. По результатам международного опроса по информационной безопасности 2003 года выяснилось, что при постоянном сокращении бюджетов затраты на технологии, образование, обучение и ин
25.06.2003 Мишель Мур стала партнером «Эрнст энд Янг»
24.01.2002 "Лаборатория Касперского" и Ernst&Young становятся стратегическими партнерами

"Лаборатория Касперского" и консультационная компания Ernst&Young объявили о заключении стратегического соглашения и начале широкомасштабного сотру
26.10.2001 Сайт Ernst & Young купил порноделец

lis.com. Доменные имена moneyopolis.org и moneyopolis.com были зарегистрированы в 1998 г. "Компания Ernst & Young считает, что, возможно, родители, учителя и студенты могли внести moneyopolis.o
20.03.2001 Ernst & Young: интернет-коммерция будет другой

котехнологичными и развлекательными компаниями, скорее всего, приведет к значительному изменению существующих моделей интернет-коммерции в ближайшем будущем. К таким выводам пришли аналитики компаний Ernst & Young и Cap Gemini Ernst & Young. "Широкополосный доступ станет приливом, который поднимет все корабли, - отмечается в отчете аналитиков. - Именно благодаря ему способы доставки

19.02.2001 Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие по консультациям для компаний мобильного доступа в интернет

Британский оператор мобильной связи Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие под названием "Terenci", которое будет предназначено для пользователей систем мобильной связи в Европе. Деятельность нового предприятия коснется в п
09.06.2000 Из 19 финалистов конкурса Ernst & Young Young Entrepreneur of the Year - 9 руководители dot-com компаний

8 июня в Сиэттле были объявлены 19 финалистов конкурса Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Событие прошло под знаком грядущего доминирования интернет-индустрии. Девять из 19 финалистов - руководители dot-com компаний. Это: Ивэн Каплан (Evan Kap
31.05.2000 Ernst & Young и E*Trade инвестируют по $25 млн. в совместную консалтинговую службу

Консалтинговая компания Ernst&Young и онлайновый брокер E*Trade объявили о плане создания совместного предприятия по предоставлению финансовых консультаций инвесторам, пользующимся услугами E*Trade. Предприятие рассчи

Публикаций - 388, упоминаний - 441

EY и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25684 52
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 46
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 36
KPMG 277 33
Ростелеком 10850 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15511 30
Ростелеком - Связьинвест 1719 28
SAP SE 5572 28
IBM - International Business Machines Corp 9672 28
Oracle Corporation 7050 24
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1900 24
Accenture plc 716 23
Cisco Systems 5349 22
МегаФон 10584 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1614 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 20
Intel Corporation 12769 19
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 734 18
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 18
HP - Hewlett-Packard 3662 17
Capgemini Consulting 131 16
Питерская группа связистов 441 15
9486 14
Diasoft - Диасофт 1119 14
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 709 14
HP Inc. 5868 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 13
Бифит - Bifit 91 12
Комита - Комита иннотех 27 12
Инист - Inist 37 12
Yandex - Яндекс 9076 12
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 723 11
McKinsey & Company Int 290 10
Крок - Croc 1955 10
Google LLC 12589 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
ФОРС - Центр разработки 700 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1878 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 14
Оникс Капитал 17 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2785 10
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 10
Альфа-Банк 1965 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 9
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 9
Global Pilots 12 9
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 8
Альфа-Групп 744 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 7
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 7
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 6
Arthur Andersen 63 6
EY - Эрнст энд Янг 81 6
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 6
Comtel Eastern 19 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2895 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 6
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 5
Газпром нефть 702 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 5
Intel Capital 148 5
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 5
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 5
eBay Inc 1638 5
РВК - Российская венчурная компания 569 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 5
ГПБ - Газпромбанк 1260 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5588 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 9
Судебная власть - Judicial power 2473 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2319 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3406 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 6
Федеральное казначейство России 1938 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3649 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3566 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1670 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 244 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 273 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1510 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation 196 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
НАУРАН - Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций 1 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
IACCM - International Association for Contract & Commercial Management - Международная ассоциация по управлению контрактами и коммерческой деятельностью 1 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ASP Industry Consortium - Application Service Provider Industry Consortium 1 1
Дружественный Рунет 11 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60915 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34278 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35668 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22712 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21572 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17934 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25112 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13475 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7779 24
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Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 104 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 295 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 139 1
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University of Bristol - Бристольский университет 85 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 21 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
Центр американского английского 4 1
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San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
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iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 41 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2645 7
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 5
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
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