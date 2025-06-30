EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon

Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат спространение искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий. Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечного продукта

«1С» открывает совместный бизнес с топ-менеджером ушедшей из России Ernst & Young . Он же заявлен в компании гендиректором. Человек с таким же именем до недавнего времени работал в статусе партнера в российском офисе ушедшей из России на фоне украинских событий британской компании Ernst & Young. В мире она известна своей аудиторско-консалтинговой деятельностью и входит в так называемую большую аудиторскую четверку наряду с Deloitte (Великобритания), PricewaterhouseCooper

Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp объявили о включении 18 стартапов в программу Global Pilots, направленную на поддержку российских инновационных проектов в выходе на международный рынок. В качес

Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн Вторая волна Как стало известно CNews, компания Microsoft в партнерстве с EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate запустили набор участни

«Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» ГК «Корус консалтинг» совместно с EY перевели одного из крупнейших отечественных DIY-ритейлеров СТД «Петрович» на новую единую систему финансового и управленческого учета. Модернизация и автоматизация бизнес-процессов, кардинал

Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов Завершилось обучение первого набора программы Global Pilots, организованной Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate и направленной на поддержку российских инновационных стартапов в выходе на международный рынок. 28 мая 2020 г. прошло финал

Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок Определены участники программы Global Pilots Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке фонда Altergate отобрали 20 стартапов, которые примут учас

Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок Инициатива Global Pilots Как стало известно CNews, Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate запускают программу Glo

Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка темной интеграции, создание платформ. С ростом количества смартфонов беспроводной широкополосный интернет в России становится все более востребованным. Об этом говорится в новом исследовании компании EY «Беспроводной широкополосный интернет для цифровой экономики», в котором эксперты EY представили анализ текущего состояния рынка. Говоря об основных драйверах развития широкополосного

SAP, EY и SPI подготовили предложение в области корпоративной безопасности и противодействия коррупции Компания SAP совместно с компанией EY, специализирующейся в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования, и Институтом проблем безопасности и анализа информации (SPI) анонсировали инновационное предло

Более трети организаций не владеют актуальной информацией о рисках в сфере ИБ этом более трети (37%) не обладают пониманием актуальных рисков кибербезопасности, которое необходимо для борьбы с такими угрозами. Это один из ключевых выводов ежегодного международного исследования EY по вопросам информационной безопасности «На шаг впереди киберпреступников», в котором приняли участие 1 825 организаций из 60 стран, сообщили CNews в компании EY. Исследование показал

Технологический рынок M&A бьет финансовые рекорды . Всего на сделки было потрачено $166,2 млрд, что на $1,4 млрд больше, чем в 2007 г. Ernst & Young (EY) оценивает сумму сделок в этом направлении еще выше – в $188,2 млрд. Это на 65% больше, че

ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке Компания «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) совместно с компанией EY анонсировала специализированное комплексное решение, предназначенное для организации финансового мониторинга в банках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной орга

Страховщики игнорируют мобильные технологии Международная консультационная компания EY, специализирующаяся в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультиров

Дефицит талантливых специалистов не позволяет компаниям развернуть борьбу против хакеров на должном уровне Согласно результатам международного исследования компании EY по информационной безопасности за 2013 г., посвященного оценке уровня осведомленности бизнеса об угрозе хакерства и принимаемых им мер, 93% компаний сохраняют или наращивают значительный объ

Марк Уайнбергер вступает в должность председателя совета директоров и главного исполнительного директора EY Международная компания EY объявила о вступлении Марка Уайнбергера в должность ее председателя совета директоров и гл

ИТ-директора рискуют потерять статус топ-менеджеров Компания Ernst & Young провела исследование с целью выяснить, какое место отводится сегодня руководите

Ernst & Young потеряла диск своего клиента с конфиденциальными данными ансовой компании Regions Financial Corp. Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда архив с личной информацией сотрудников Regions на флеш-диске был отправлен стороннему аудитору — компании Ernst & Young. После получения архива в Ernst & Young он был отправлен по почте в один из офисов компании, и в процессе пересылки диск с данными пропал. На флеш-диске содержался архив с

Ernst & Young: на аукционах продаются конфиденциальные данные за копейки Исследование ирландского подразделения консалтинговой компании Ernst & Young показало, что на компьютерных аукционах часто продаются компьютерное оборудование, содержащее строго конфиденциальную информацию, сообщает Perimetrix. Так, специалисты Ernst &

Топ-10 бизнес-рисков 2008 В процессе исследования компании Ernst & Young были выделены 10 основных стратегических рисков как для глобальной экономики в

Мировой рынок ИБ: деньги и люди закончились ре информационной безопасности (46%). Эти причины возглавляют составленный аналитическим агентством Ernst & Young список основных факторов, сдерживающих развитие отрасли ИБ в мире. В предыдущие

Ernst&Young подтвердит объективность CNews Awards 2008 руктурах, крупных промышленных корпорациях и предприятиях малого бизнеса». Он также подчеркнул, что Ernst & Young с удовольствием принимает участие в церемонии CNews AWARDS. «Компания Ernst&You

8 октября откроется TeleEvo 2007 качества предоставления услуг конечному потребителю. Платиновым спонсором форума является компания Ernst & Young, международный консультант на рынке телекоммуникаций во всем мире и в странах С

У Ernst&Young украли 5 ноутбуков с клиентской базой История началась в феврале текущего года, когда из машины сотрудника компании Ernst & Young был украден ноутбук, в котором хранились номера социального страхования и прочая персональная информация клиентов фирмы. Причем одним из клиентов, номер социальной страховки котор

ИТ-безопасность: никто не готов к новым угрозам Компания Ernst&Young выпустила очередную, восьмую, версию своего ежегодного отчета "Global Information

Крупнейшие банки мира отмывали деньги русских связистов? всем мире». Чтобы окончательно развеять все сомнения, IPOC заказал у московского отделения компании Ernst & Young аудиторскую проверку «питерских» офшоров. Однако отчет E&Y, раскрывший истинные

E&Y исследовал проблемы ИТ-безопасности в СНГ опасности и повышения требований к отказоустойчивости систем. Как свидетельствуют результаты опроса Ernst & Young,* большинство компаний из стран СНГ считает, что основную ответственность за об

Ernst & Young представил результаты международного опроса по информационной безопасности системам и информационной безопасности должны уметь более четко разъяснять, насколько важна информационная безопасность для стратегии бизнеса компании – таков вывод нового опроса, проведенного фирмой Ernst & Young. По результатам международного опроса по информационной безопасности 2003 года выяснилось, что при постоянном сокращении бюджетов затраты на технологии, образование, обучение и ин

"Лаборатория Касперского" и Ernst&Young становятся стратегическими партнерами "Лаборатория Касперского" и консультационная компания Ernst&Young объявили о заключении стратегического соглашения и начале широкомасштабного сотру

Сайт Ernst & Young купил порноделец lis.com. Доменные имена moneyopolis.org и moneyopolis.com были зарегистрированы в 1998 г. "Компания Ernst & Young считает, что, возможно, родители, учителя и студенты могли внести moneyopolis.o

Ernst & Young: интернет-коммерция будет другой котехнологичными и развлекательными компаниями, скорее всего, приведет к значительному изменению существующих моделей интернет-коммерции в ближайшем будущем. К таким выводам пришли аналитики компаний Ernst & Young и Cap Gemini Ernst & Young. "Широкополосный доступ станет приливом, который поднимет все корабли, - отмечается в отчете аналитиков. - Именно благодаря ему способы доставки

Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие по консультациям для компаний мобильного доступа в интернет Британский оператор мобильной связи Vodafone и Cap Gemini Ernst & Young создали совместное предприятие под названием "Terenci", которое будет предназначено для пользователей систем мобильной связи в Европе. Деятельность нового предприятия коснется в п

Из 19 финалистов конкурса Ernst & Young Young Entrepreneur of the Year - 9 руководители dot-com компаний 8 июня в Сиэттле были объявлены 19 финалистов конкурса Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Событие прошло под знаком грядущего доминирования интернет-индустрии. Девять из 19 финалистов - руководители dot-com компаний. Это: Ивэн Каплан (Evan Kap