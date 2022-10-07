«1С» открывает совместный бизнес с топ-менеджером ушедшей из России Ernst & Young

Фирма «1С» создала консалтинговую компанию, которую возглавил топ-менеджер ушедшей из России британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Он же стал обладателем 49% в новой организации.

Новый бизнес в контуре «1С»

Как стало известно CNews, в контуре управления фирмы «1С» появилась новая компания — «1С — бизнес трансформация», которая займется бизнес-консалтингом, занимая ниши, освободившиеся в связи с уходом из России крупных зарубежных игроков в этом сегменте.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) с упомянутым названием было зарегистрировано в Москве 3 октября 2022 г. Среди учредителей на долю ООО «1С» (одно из главных юрлиц фирмы) приходится 51% долей в организации, оставшиеся 49% записаны на Кирилла Витальевича Сидоренко. Он же заявлен в компании гендиректором.

Человек с таким же именем до недавнего времени работал в статусе партнера в российском офисе ушедшей из России на фоне украинских событий британской компании Ernst & Young. В мире она известна своей аудиторско-консалтинговой деятельностью и входит в так называемую большую аудиторскую четверку наряду с Deloitte (Великобритания), PricewaterhouseCoopers (PwC; Великобритания) и KPMG (Голландия). После сворачивания деятельности Ernst & Young в России, ее местный бизнес унаследовала группа «Б1».

Возглавляемая Борисом Нуралиевым фирма «1С» создала новую консалтинговую компанию

На странице Сидоренко в Linkedin (соцсеть заблокирована властями России на территории нашей страны с 2016 г.) отмечается, что его трудовой стаж в Ernst & Young составил 10 лет — с 2012 г.

Там же указано, что в этой компании в круг его задач входили разработка стратегии взаимодействия с клиентами, исследования и сегментация клиентов, разработка услуг, продуктов и новых бизнес-моделей, развитие проектов цифровой трансформации, проведение стратегических сессии и тренингов для владельцев и топ-менеджеров по инновациям и технологиям, ведение проектов, связанных с углублением опыта сотрудников, вывод на рынок новых технологий.

Беглый поиск в интернете показывает, что Сидоренко обладает опытом выступления на конференциях «1С» и имеет профиль в разделе сайта фирмы «Проект года» (описывает внедрения продуктов «1С» у партнеров).

Экс-сотрудник Ernst & Young Кирилл Сидоренко получил в новой консалтинговой компании «1С» пост гендиректора и долю в 49%

Представители «1С» подтвердили CNews, что партнер фирмы по проекту «1С — бизнес трансформация» — это именно экс-сотрудник Ernst & Young.

Сам Сидоренко на момент публикации материала свое участие в проекте прокомментировать CNews не смог.

Чем займется новая компания

Как рассказали CNews представители «1С», в связи с уходом ведущих международных консалтинговых компаний из России и Белоруссии у фирмы сейчас открылись новые возможности развития бизнес-консалтинга.

«Клиенты сети “1С” ждут комплексных решений потребностей бизнеса с учетом меняющегося рынка, — отметили собеседники редакции. — Это требует консалтинга в области стратегии, снижения затрат, комплексной цифровой трансформации, поиска и развития новых моделей бизнеса, которые помогут клиентам больше зарабатывать».

В фирме отмечают, что команда специалистов, которую возглавит Сидоренко, имеет опыт сотрудничества с «1С» и партнерами фирмы с 2003 г.

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«”1С — бизнес трансформация” планирует сфокусироваться на продвижении комплексных решений с “1С” и совместно с партнерами сети как для крупнейших компаний России, так и для перспективных рыночных игроков», — заключают в «1С».

Трудовой опыт Кирилла Сидоренко

По данным страницы в Linkedin Кирилла Сидоренко, до работы в Ernst & Young он с октября 2007 г. по октябрь 2012 г. выступал партнером и руководителем технологической практики в уже упомянутой выше компании из большой аудиторской четверки — KPMG (видимо в ее российском офисе).

Еще раньше, с ноября 2002 г. по апрель 2007 г. Сидоренко занимал должность директора по бизнес-технологиям еще одной компании из большой аудиторской четверки — PwC (тоже видимо в ее российском офисе).

Высшее образование Сидоренко получал в Государственном университете управления в Москве, окончив его в 1995 г. по специальности «экономика и кибернетика».

Совместное предприятие с экс-сотрудниками SAP

В середине августа 2022 г. CNews выяснил, что «1С» создала компанию, в которой имена как минимум двух из шести соучредителей совпадают с именами топ-менеджеров российского офиса ушедшей из нашей страны немецкой SAP.

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Всего через несколько дней после регистрации нового юрлица глава «1С» Борис Нуралиев сообщил, что именно с экспертами по решениям SAP фирма сейчас будет экспериментировать в части создания совместных предприятий.

«1С» появление новой компании в своем контуре тогда прокомментировать CNews не смогла, но и опровергать выводы редакции в отношении участия в компании экс-сотрудников SAP после выхода материала не стала.